博報堂メディア環境研究所、生活者を情報の取り入れ方で7タイプに分類　最大勢力は「空気読み同調タイプ」

博報堂のメディア環境研究所は、20代～60代の生活者を対象に、「これまで興味・関心のなかった新たな情報」と出会い、関心を持つ際の意識や行動に関する調査を実施した。

情報を取り入れる際の態度を39項目聴取した結果、生活者の情報の取り入れ方は「文字優先か／映像優先か」「世間の話題などの外部刺激優先か／自分の納得優先か」という2つの軸で大きく分かれた。この2軸をもとにクラスター分析を行い、新しい情報の取り入れ方におけるタイプを7つに分類した。

「新しい情報の取り入れ方」7つのタイプ詳細

タイプ1：SNSで先取りし流行を発信「先進先取活発タイプ」

タイプ1は全体の9.6％（推計692万人）を占め、流行への反応力が非常に高く、SNS発の情報を起点に行動。推しの影響を受け、人にもお薦めするなど、購買起点としても拡散ハブとしても機能する。

「流行・トレンドは積極的に取りに行く」81.5％（全体比＋51.8ポイント）

「SNSのタイムラインで盛り上がっていると気になる」73.6％（＋38.3ポイント）

「新たな情報の入り口はテキスト型SNS（Xなど）」23.7％（＋7.6ポイント）

「新たな情報の入り口は画像SNS（Instagramなど）」26.2％（＋5.9ポイント）

「新たな情報の入り口は画像SNSショート動画」20.8％（＋8.6ポイント）

「推しがすすめていると買ってしまう」47.6％（＋25.2ポイント）

「自分がすすめた商品を家族・友人が実際に利用した」62.0％（＋21.3ポイント）

タイプ2：最大勢力の周囲に置いていかれたくない「空気読み同調タイプ」

タイプ2は全体でトップの21.3％（推計1,533万人）を占めており、「取り残されたくない」意識が突出している。周囲との同調を重視し、文字で要点を手早く把握したい意向が見られ、情報に触れるだけで深くは調べない傾向もあった。

「世間の話題に取り残されたくない」34.6％（全体比＋10.5ポイント）

「知っておかないと取り残されると感じる」32.4％（＋11.6ポイント）

「同じ情報を得るなら文字の方が楽（速い）」59.9％（＋20.6ポイント）

「文章による説明の方が頭に入る」57.1％（＋18.9ポイント）

タイプ3：テレビと会話・店頭でヒット情報を確信し動く「メジャー確信反応タイプ」

タイプ3は全体の18.1％（推計1,301万人）で、映像中心でテレビを重視。情報の入り口としてリアルな会話や店頭、画像中心SNSも重視。「みんなが注目しているもの」に強く影響され、広告・キャンペーンへの親和性も高い。

「同じ情報を得るなら映像の方が楽（速い）」96.7％（全体比＋27.8ポイント）

「新たな情報の入口はテレビ・CM」58.8％（＋14.7ポイント）

「マスメディアで取り上げられたものは気になる」76.5％（＋28.9ポイント）

「ヒット中・売れている・話題、という数字をみると良さそうと思う」68.2％（＋20.4ポイント）

「キャンペーン・タイムセールで買ってしまう」64.5％（＋11.8ポイント）

タイプ4：テレビ中心に要点で直感的に理解する「テレビ安心追従タイプ」

全体の15.3％（推計1,097万人）を占めるタイプ4は、情報は短く、要点だけ、厳選されたものだけと、量より絞り込まれた情報を求める。能動的検索は弱く自分からは情報を取りに行かない。映像で雰囲気をつかみ、直感・第一印象で判断し、世間に普及してから動く追従タイプ。

「短い要点や結論から知りたい」77.9％（全体比＋21.5ポイント）

「情報は厳選されたものだけでいい」78.6％（＋18.5ポイント）

「自分からは追わないが、何度も目にして自然と耳に入る」41.2％（＋13.0ポイント）

「新たな情報の入口はテレビ・CM」57.2％（＋13.1ポイント）

「同じ情報を得るなら映像の方が楽」90.7％（＋21.8ポイント）

「直感や感性でものごとを判断するほう」65.5％（＋19.0ポイント）

「世の中の多くの人が使うようになってから自分も使う」31.3％（＋7.8ポイント）

タイプ5：データと根拠を徹底的に確認する「精読論理考証タイプ」

タイプ5は全体の12.8％（推計922万人）を占め、文字・データ・根拠を最重視。能動的に検索し、テキスト中心に複数検証を行う。

「同じ情報を得るなら文字の方が楽（速い）」93.0％（全体比＋53.8ポイント）

「データや証拠を確認しないと気が済まない」87.7％（＋22.3ポイント）

「なぜそうなるのか理由まで説明されていないとモヤモヤする」92.1％（＋19.6ポイント）

「自分から検索するなど積極的に新しい情報を取りに行く」33.1％（＋10.5ポイント）

「一つのことを知るのに様々な情報源を網羅する」87.5％（＋21.0ポイント）

「新たな情報への接点は新聞・雑誌・書籍」30.5％（＋9.2ポイント）

「新たな情報への接点はテキスト型SNS（X）」25.9％（＋9.9ポイント）

タイプ6：メディアを疑い「自分だけの情報」を求める「独自没入納得タイプ」、

タイプ6は全体の17.1％（推計1,231万人）にのぼり、マスメディアへ不信感がある。ヨコ型動画・Web記事を重視し、ネット動画が興味の入り口である。「自分だけの情報」を価値とし、希少性・特別感を求める傾向にある。

「メディア発信の情報は信用できない」89.9％（全体比＋26.8ポイント）

「新たな情報を知る接点として、ヨコ型動画を重視」40.2％（＋8.2ポイント）

「新たな情報を知る接点として、ニュースサイト・Web記事を重視」49.0％（＋7.3ポイント）

「自分だけが知っている情報を持っていたい」52.3％（＋9.7ポイント）

タイプ7：そっと自分のペースで暮らす「省エネ共感タイプ」、

タイプ7は全体の5.7％（推計413万人）。情報接触そのものが極端に少ないタイプで、能動的な情報接触がほぼ全項目で全体を下回る。「いつもの」を続け、流行から積極的に距離を置く。

新たな情報を知るきっかけが「あてはまるものはない」25.1％（全体比＋17.9ポイント）

興味を持つきっかけが「あてはまるものはない」31.6％（＋18.2ポイント）

新しいものよりいつも利用しているものを続ける」34.0％（＋15.6ポイント）

「流行・トレンドは積極的に取りに行く」16.8％（－12.8ポイント）

「SNSのタイムラインで盛り上がっていると気になる」22.8％（－12.6ポイント）

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