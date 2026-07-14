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100、Showpadと日本における独占パートナーシップ契約を締結

　100は、セールスイネーブルメントプラットフォーム「Showpad」を提供するShowpadと、日本における独占パートナーシップ契約を締結した。

　国内外の調査によると、買い手の多数が個別事情を汲んだ提案を期待しており、担当者の経験や勘に頼る属人的な営業では対応が難しくなっている。国内企業においても、営業成果が一部のトップ営業担当者に依存する傾向が見られる。特に訪問や対面での提案が中心となる業界では、商談の質を組織として再現することが難しいという構造課題がある。

　今回の独占パートナーシップにより、100はHubSpotによる顧客データ基盤と「Showpad」の商談現場での実行力強化を組み合わせ、一体で設計、導入、運用を行う体制を整える。また、既存のHubSpot環境に商談現場での営業活動を自動連携させることで、一部のエース社員の感覚に頼らず、現場の一人一人が同じ水準で提案できるよう組織全体の仕組み作りを支援する。

　世界2,000社以上の導入実績を持つ「Showpad」は、営業資料の一元管理やAIを活用したトレーニングなどの機能を統合している。今回の日本市場への本格展開にあたり、営業担当者向け操作画面と管理機能が日本語に対応し、現地の専門家による支援体制も整えた。

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2026/07/14 08:30 https://markezine.jp/news/detail/77178

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