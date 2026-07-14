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酒類大手2社の体験型BAR：サントリー「グラスとコトバ」とニッカ常設店に見る飲用ハードルの下げ方

　サントリーとニッカウヰスキーが、“体験型BAR”に力を入れている。サントリーは気持ちで注文できるイベント「BAR グラスとコトバ」を第3弾として会期を大幅に拡大し、ニッカウヰスキーは期間限定で好評だったフラッグシップバーを常設店として南青山にオープンした。いずれも「酒を売る」ことそのものより、BARやウイスキーに馴染みの薄い層へ“文化との出合い”を設計し、体験を実店舗やカテゴリーへの送客につなげる狙いが共通する。本記事では、2社の施策をマーケティングの視点から読み解く。

サントリー「BAR グラスとコトバ」は会期を約3倍に拡大

　サントリーは7月7日から8月3日までの約1ヵ月間、渋谷「SHIBUYA CAST. SPACE」で体験型イベント「BAR グラスとコトバ」の第3弾を開催している。壁一面に並ぶ空のグラスと、さまざまな気持ちやコトバが書かれたコースターの中から“今の気持ちにピッタリなコトバ”を選び、バーテンダーに手渡すと、その気分に寄り添った一杯が提供される仕組みだ。

壁一面に並ぶグラスとコトバ
壁一面に並ぶグラスとコトバ

　この施策の核は、「何を飲むか」ではなく「今どんな気持ちか」を入り口に置くことで、BARやカクテルへの心理的ハードルを下げる点にある。何を頼めばよいかわからない、BARは敷居が高いと感じる層でも、感情やコトバを手がかりに自然と一杯にたどり着ける。宣伝部の担当者は、カクテルに親しみのない層や若年層にBAR文化を身近に感じてもらうことを狙いに挙げた。

　第3弾では「より多くの方に参加してほしい」との考えから、従来約10日間だった会期を約1ヵ月へと拡大。前半（7月7日〜21日）はソニーミュージックとコラボし、120組のアーティストの歌詞のコトバを採用した。コースター裏面には該当楽曲のSpotifyリンクへ飛ぶ二次元コードを掲載し、リアルな体験からデジタルの音楽接点へと導線を伸ばしている。後半（7月23日〜8月3日）は17名の人気クリエイターや作家の書き下ろしのコトバに切り替え、夏向けカクテルを約10種類追加する。

　注目したいのは、サントリーがこのイベントを一過性の話題づくりで終わらせていない点だ。第2弾は約3,900名が来場、イベント終了後に実際にBARへ足を運んだ来場者は約300名にのぼったという。サントリー担当者は「体験がBARの扉を開ける背中を押すきっかけにつながった」と話す。

選んだグラスとコトバをバーテンダーに渡し、カクテルを作ってもらう。これとは別に帰り際には、イベントオリジナルのカクテルブック（パンフレット）と、自分の「今の気持ち」を書くコースターも提供される。空白になっているコースターに今の自分の気持ちを書き対象店舗に持っていくと、その気持ちに寄り添ったカクテルを作ってもらえるという企画。持ち込まれたこのコースターの枚数で、イベントからBarへの送客数を測っている
選んだグラスとコトバをバーテンダーに渡し、カクテルを作ってもらう。これとは別に帰り際には、イベントオリジナルのカクテルブック（パンフレット）と、自分の「今の気持ち」を書くコースターも提供される。空白になっているコースターに今の自分の気持ちを書き対象店舗に持っていくと、その気持ちに寄り添ったカクテルを作ってもらえるという企画。持ち込まれたこのコースターの枚数で、イベントからBARへの送客数を測っている

　今年の来場目標は1万名。創業以来「洋酒文化の創造」を掲げ、酒そのものではなく“彩りのある生活”を提案してきた同社らしい設計といえる。

開催情報

日時：2026年7月7日（火）～8月3日（月）
会場：SHIBUYA CAST. SPACE
料金：1,000円（税込）※当日決済
公式HP：https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/uni2/20240710/

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ニッカウヰスキーは南青山に常設の“発信拠点”を開設

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/07/14 08:30 https://markezine.jp/article/detail/77166

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