×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通、統合メディアプランニングツール「クロスメディア・プランナー」にリテールメディアのデータを初導入

　電通は、テレビ・コネクテッドTV・デジタル広告・デジタルOOHを対象にしていた統合メディアプランニングツール「クロスメディア・プランナー」の機能を拡充し、リテールメディアのデータを初導入した。これにより、企業のマーケティング活動における認知形成から購買接点までを見据えた統合的なコミュニケーション設計を支援する。

　「クロスメディア・プランナー」は、電通の独自調査や各プラットフォーム事業者の提供データを基に、統合・重複リーチや広告認知、ブランド認知、購入意向といった各態度変容指標（KPI）を最大化する最適なメディアプランを生成し、広告予算配分をシミュレーションできるツールだ。今回、リテールメディア領域におけるデータ導入の第1弾として、ゲート・ワンが全国約1万1,500店舗（2026年6月末時点）に展開するファミリーマート店内のデジタルサイネージメディア「ファミマTV」のデータを搭載した。

　今後は、他のリテール事業者との連携も推進し、リテールメディアデータの拡充を進めていく。

【関連記事】
電通、TVerと連携し広告枠単位でCMのブランド効果を測定する「TVey Agent（β版）」を提供
電通デジタルと電通、データクリーンルーム分析を自然言語で支援する「Tobiras Agent」開発
電通、オーダーメード型クリエイティブサービス「FUTURE CREATIVE LEAD」本格提供開始
2026年の世界広告費は5.0％成長へ、デジタルが全体の69％占める見通し【電通グループ発表】
リテールメディアが「購買行動」と「ブランド指標」にもたらす影響は？【電通デジタル調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/14 11:30 https://markezine.jp/news/detail/77184

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マルチチャネル施策が数十億円のインパクトに。サツドラCDOが語る、現場主導のマーケティングPDCA
  2. 2
    はなさく生命と電通デジタルに聞く「考えることを手放さない」AIマーケ基盤内製化 NEW
  3. 3
    広告で「遊ぶ」新たなブランド体験の設計。米国ゲーム会社の新事業から考えるマーケティングの未来 NEW
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  6. 6
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  7. 7
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  8. 8
    年商200億円を突破。日本でのポジションを確立した「辛ラーメン」に聞くブランディング戦略
  9. 9
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  10. 10
    “辛口”の体験をさらなる価値へ拡張。アサヒスーパードライが目指す「やっぱりビールはうまい」感動体験 NEW
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  3. 3
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  4. 4
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  5. 5
    広告は劇場からテーマパークへ。細田高広氏に聞く生活者とブランドの20年とこれからの「問い」
  6. 6
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  7. 7
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  8. 8
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  9. 9
    CV20倍を実現！効果おまかせAI×成果報酬型×クリエイティブPDCAが拓く「Meta運用」の最前線
  10. 10
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価