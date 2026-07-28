来店前から店内、購買まで顧客行動の可視化が可能に！店頭メディア計測の最前線【参加無料】

店外接触から店内行動まで、分断されていた顧客行動を可視化

従来分断されていた、店外から店内までの顧客行動。unerryの人流データとソニーのエッジAIソリューションの連携により、これらをつなげる形でシームレスに可視化できるようになりました。効果計測を通じて、来店前の接触から店内での行動、さらには購買に至るまでの一連の顧客ジャーニーを統合的に捉えることが可能になります。

9月9日（水）10:55～11:35に行われるセッション「店外から店内へ、顧客行動をつなぐ：エッジAI×人流データが拓く店頭メディア計測の最前線」では、unerryの須磨武司氏とソニーマーケティングの深山大輔氏が登壇します。

本セッションでは、unerryとソニーの連携で実現する、オフラインにおける広告・販促の効果をどのように分析し、施策の最適化につなげていくかを紹介。トライアルの実証事例に学ぶ、エッジAI×人流データ活用の実践知も交えながら解説します。

インストアリテールメディアの成果を定量化する最新の効果計測アプローチについて学びたい方におすすめのセッションです。事前登録制（無料）となっておりますので、イベント公式サイトよりお早めにお申し込みください。

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