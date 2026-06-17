BeReal、日本国内MAU650万人を突破　前年比＋30%成長、Z世代を中心に利用拡大

写真共有アプリ「BeReal.」は、6月時点で日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人に達したことを発表した。前年同期比では約150万人増加し、前年比約30％の成長となった。

利用者のうちZ世代（13～27歳）が92％を占め、その中でも18〜23歳が54％である。13〜17歳ユーザーは前年比25％増、18〜22歳ユーザーは前年比20％増の成長率を維持しており、大学生世代を中心としたユーザー基盤を形成している。こうした特徴から、企業・ブランドにおける認知拡大や、学生との接点創出の場として活用が進んでいる。

ブランドや著名人による公式アカウントの活用も拡大しており、日本国内では300名以上のアーティストやクリエイターなどが参加している。ビジネス展開においては、広告出稿企業数が累計300社を突破。小売、金融、エンターテインメントなど様々な業界で導入が進んでいる。

BeReal広告はユーザーの日常投稿に溶け込むフォーマットを特徴としており、認知拡大の他、来場促進や購買行動、UGC創出などを目的として活用されている。同社は今後もユーザーと企業双方にとって価値あるプラットフォームを目指すとしている。

【関連記事】

・マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査【全員にPDF抜粋版＆抽選でギフト券を贈呈】

・2026年度大学新入生、SNS利用はBeReal.が急拡大／9割以上が生成AIを利用【東京工科大学】

・Hakuhodo DY ONE、Z世代向けのBeReal広告クリエイティブサービスを提供開始

・CCI、「BeReal.」における企業マーケティング支援を開始

・文化放送、「BeReal.」と掛け合わせたZ世代にリーチできる新しい広告プランを開始