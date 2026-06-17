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BeReal、日本国内MAU650万人を突破　前年比＋30%成長、Z世代を中心に利用拡大

　写真共有アプリ「BeReal.」は、6月時点で日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人に達したことを発表した。前年同期比では約150万人増加し、前年比約30％の成長となった。

　利用者のうちZ世代（13～27歳）が92％を占め、その中でも18〜23歳が54％である。13〜17歳ユーザーは前年比25％増、18〜22歳ユーザーは前年比20％増の成長率を維持しており、大学生世代を中心としたユーザー基盤を形成している。こうした特徴から、企業・ブランドにおける認知拡大や、学生との接点創出の場として活用が進んでいる。

　ブランドや著名人による公式アカウントの活用も拡大しており、日本国内では300名以上のアーティストやクリエイターなどが参加している。ビジネス展開においては、広告出稿企業数が累計300社を突破。小売、金融、エンターテインメントなど様々な業界で導入が進んでいる。

　BeReal広告はユーザーの日常投稿に溶け込むフォーマットを特徴としており、認知拡大の他、来場促進や購買行動、UGC創出などを目的として活用されている。同社は今後もユーザーと企業双方にとって価値あるプラットフォームを目指すとしている。

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2026/06/17 13:50 https://markezine.jp/news/detail/76964

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