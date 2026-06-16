【7/22-7/23開催】NotionとSUPER STUDIOが語るBtoBコミュニティ成功の力学

MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催します。

今回は、7月23日（木）17：50～18：30に行われるセッション『“つながり”を事業成長のエンジンに変える BtoBコミュニティ成功の力学』をご紹介します。

セッション概要

BtoBビジネスにおいて、もはやコミュニティは単なるユーザー交流の場ではありません。既存顧客の解約防止（LTV向上）から現場起点の導入拡大（PLG）まで、事業成長をけん引する中核戦略へと進化を遂げています。

本セッションには、コミュニティを事業成長のエンジンに変えている2社が登壇。各社の運営スタイルから、成功の力学を解き明かします。さらに、コミュニティのグロースやビジネス貢献度の可視化など、コミュニティ活動を推進する担当者が必ず直面する共通の課題に対し、両社がどのようなアプローチをしているのかも語っていただきます。

登壇者

真野 勉氏／SUPER STUDIO 取締役 CRO

大学卒業後、新卒でITベンチャー企業へ入社。新規事業の法人セールスとして事業拡大に貢献、同社の東証マザーズ上場を経験。2014年にSUPER STUDIOを共同創業し、セールス、アライアンス、リクルーティング領域を担当。リファラル採用にて50人以上を採用。ecforceのサービス開始から1年で100社導入を達成。現在はCROとして企業間のアライアンスやエンタープライズセールスをリードしながら、ecforceを含めたプロダクトの啓発を推進中。

濵岡 瑞希氏／Notion Labs Japan合同会社 カスタマーサクセスマネージャー

米国大学卒（B.B.A.）。広告代理店で企画営業、スタートアップでメディアプランニングを経験後、外資SaaSでCSとしてのキャリアをスタート。HubSpotでシニアCSMを経て2021年よりNotionに参画。日本第2号社員として日本企業の導入・定着・活用支援を推進し、1人目CSとしてサポートプロセス設計・コンテンツ作成など基盤構築をリード。2022年にチャンピオンズコミュニティを立ち上げ、企画から運営までを牽引。2024年、APAC CSM Top Performer Awardを受賞。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。