Deep Researchで効率化する『アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術』発売

MarkeZineを運営する翔泳社より、4月13日（月）に書籍『アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術 Deep Researchで調査分析力・報告書作成力アップ！』が発売となりました。

本書ではChatGPTの機能であるDeep Researchを使って、リサーチやレポートの作成を高速化＆効率化する方法を解説しています。

マーケティング業務に携わる方なら、AIを利用したリサーチは当たり前のものとなっているかもしれません。ですが、調査内容が正確かどうか、より時間をかけずに業務を完了させるにはどうしたらいいのかなど、具体的なノウハウとなると今も模索中ではないでしょうか。

本書を読めば、ChatGPTを前提としたリサーチとレポートの作り方がわかるようになり、AI時代の考え方と方法が身につきます。使いやすいプロンプトや内容の精査、校正まで、基本を学ぶのに最適な1冊です。

目次

Chapter1 ChatGPTを使った調査報告書作成の素晴らしさ

Chapter2 調査方針の作成

Chapter3 Deep Researchを実行する

Chapter4 目次案の作成

Chapter5 詳細目次の作成

Chapter6 事実関係の精査

Chapter7 主張内容の精査

Chapter8 文章の執筆

Chapter9 校正

Chapter10 図表の追加

Chapter11 GPT-5の活用