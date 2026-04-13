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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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翔泳社の本（AD）

Deep Researchで効率化する『アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術』発売

　MarkeZineを運営する翔泳社より、4月13日（月）に書籍『アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術 Deep Researchで調査分析力・報告書作成力アップ！』が発売となりました。

　本書ではChatGPTの機能であるDeep Researchを使って、リサーチやレポートの作成を高速化＆効率化する方法を解説しています。

　マーケティング業務に携わる方なら、AIを利用したリサーチは当たり前のものとなっているかもしれません。ですが、調査内容が正確かどうか、より時間をかけずに業務を完了させるにはどうしたらいいのかなど、具体的なノウハウとなると今も模索中ではないでしょうか。

　本書を読めば、ChatGPTを前提としたリサーチとレポートの作り方がわかるようになり、AI時代の考え方と方法が身につきます。使いやすいプロンプトや内容の精査、校正まで、基本を学ぶのに最適な1冊です。

目次

Chapter1 ChatGPTを使った調査報告書作成の素晴らしさ
Chapter2 調査方針の作成
Chapter3 Deep Researchを実行する
Chapter4 目次案の作成
Chapter5 詳細目次の作成
Chapter6 事実関係の精査
Chapter7 主張内容の精査
Chapter8 文章の執筆
Chapter9 校正
Chapter10 図表の追加
Chapter11 GPT-5の活用

アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術 Deep Researchで調査分析力・報告書作成力アップ！

Amazon SEshop その他

アナリストのためのChatGPTリサーチ・レポート術 Deep Researchで調査分析力・報告書作成力アップ！

著者：著：白辺 陽
発売日：2026年04月13日（月）
定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

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この記事の著者

渡部 拓也（ワタナベ タクヤ）

翔泳社所属。翔泳社から刊行した本の紹介記事などを執筆しています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/04/13 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50638

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