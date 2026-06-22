なんとなく運用のSNSから成果に直結するSNSへ　『SNSマーケティング「超」攻略事典88』発売

MarkeZineを運営する翔泳社より、6月22日（月）に書籍『SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる』が発売となりました。

本書はSNSマーケティング支援を手掛けるホットリンクで活躍する柴岡幸輝氏が、SNSを事業成長につなげる88個のノウハウを解説した書籍です。

SNS運用はともすれば「トレンドに乗ってバズ狙い」「とりあえず毎日投稿」が常態化し、指標もなんとなくフォロワー数やインプレッション数を追い求め、SNSのダッシュボード上で見える数値に一喜一憂するだけになりがち。会社の売上や事業成長への貢献が見逃されてしまっていては本末転倒です。

こうした問題の根幹には、SNS運用の「全体設計」および「KPI設計」、すなわち何が事業成長につながるのかのという認識が不足していることが挙げられます。そこで本書では、ホットリンクが提唱するULSSASの考え方を用いて、売上と連動する可能性が高いUGCと指名検索から始まる購買行動モデルにもとづくSNS運用ノウハウを解説します。

各SNSの特性やKPI設計の考え方、運用の実践ノウハウなど、企業のSNS運用に関する悩みを解消するための知識満載の1冊です。

目次

第1章 SNSマーケティングの基礎知識を身につける

第2章 SNSをオウンドメディアとして活用する

第3章 SNSをペイドメディアとして活用する

第4章 SNSをアーンドメディアとして活用する

第5章 インフルエンサー・キャンペーンを活用する

第6章 データを分析しPDCAを回す

第7章 SNS運用担当者が押さえておきたい実務の疑問