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翔泳社の本（AD）

なんとなく運用のSNSから成果に直結するSNSへ　『SNSマーケティング「超」攻略事典88』発売

　MarkeZineを運営する翔泳社より、6月22日（月）に書籍『SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる』が発売となりました。

　本書はSNSマーケティング支援を手掛けるホットリンクで活躍する柴岡幸輝氏が、SNSを事業成長につなげる88個のノウハウを解説した書籍です。

　SNS運用はともすれば「トレンドに乗ってバズ狙い」「とりあえず毎日投稿」が常態化し、指標もなんとなくフォロワー数やインプレッション数を追い求め、SNSのダッシュボード上で見える数値に一喜一憂するだけになりがち。会社の売上や事業成長への貢献が見逃されてしまっていては本末転倒です。

　こうした問題の根幹には、SNS運用の「全体設計」および「KPI設計」、すなわち何が事業成長につながるのかのという認識が不足していることが挙げられます。そこで本書では、ホットリンクが提唱するULSSASの考え方を用いて、売上と連動する可能性が高いUGCと指名検索から始まる購買行動モデルにもとづくSNS運用ノウハウを解説します。

　各SNSの特性やKPI設計の考え方、運用の実践ノウハウなど、企業のSNS運用に関する悩みを解消するための知識満載の1冊です。

目次

第1章　SNSマーケティングの基礎知識を身につける
第2章　SNSをオウンドメディアとして活用する
第3章　SNSをペイドメディアとして活用する
第4章　SNSをアーンドメディアとして活用する
第5章　インフルエンサー・キャンペーンを活用する
第6章　データを分析しPDCAを回す
第7章　SNS運用担当者が押さえておきたい実務の疑問

SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる

Amazon SEshop その他

SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる

著：柴岡 幸輝
発売日：2026年06月22日（月）
定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）

本書について

本書では、急速に変化する XやInstagram、Threads、TikTok等、SNSの世界で、認知を伸ばし売り上げにつなげるための根本的な考え方と、今すぐ実践できる手法を紹介します。

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この記事の著者

渡部 拓也（ワタナベ タクヤ）

翔泳社所属。翔泳社から刊行した本の紹介記事などを執筆しています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/06/22 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50864

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