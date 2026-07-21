Location AI、広告代理店向けの人流マーケティングプラットフォームを提供開始

Location AIは、人流の可視化・データ化をダッシュボード形式で提供する「Location AI Platform（以下、LAP）」に人流広告キャンペーンの実施機能を追加した、広告代理店向けプラットフォーム「LAP for Agencies」の提供を開始した。

「LAP for Agencies」では、人流分析から独自オーディエンスの生成、スマートフォン向け広告配信、来訪計測までを同一のプラットフォーム上で実現。サードパーティCookieに依存しない、実世界の消費者行動を起点としたマーケティングに対応する。従来LAPで提供していたエリアマーケティング機能に加え、広告代理店がセルフサービスで人流データを活用したスマートフォン向け広告キャンペーンを企画・実施・運用する機能をワンストップで提供する。

具体的には、LAPのダッシュボード上で人流の可視化や分析に加え、スマートフォン広告キャンペーンの設計・実施・モニタリング・配信結果の計測機能まで搭載。また、搭載された生成AIアシスタントが人流データの分析結果をもとにキャンペーン設計を支援する。

さらに、実世界の行動データ（来訪履歴や生活圏など）に基づく「Adオーディエンス生成機能（オーディエンスビルダー）」により、オンラインとオフラインを横断したマーケティングが可能となる。加えて、折込チラシやポスティング、デジタルサイネージ、リテールメディア向けの広告キャンペーンに対しても、人流データを用いたプランニングと配布・配信後の来訪計測に対応する。

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