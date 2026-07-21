GumGum、キャンペーン内容に応じた配信セグメントを生成する「Mindset Agent」提供開始

GumGumは、キャンペーンブリーフから独自の配信セグメントを生成するAI搭載ツール「Mindset Agent」の提供を開始した。

同ツールは、アップロードされたキャンペーンブリーフやRFPのテキスト情報をAIが解析し、ブランド情報や想定オーディエンス、キャンペーンの目的に合致する広告掲載環境やコンテンツテーマを自動で提案する。従来の大まかなカテゴリー指定とは異なり、キャンペーンの意図に基づき関連性の高い掲載先を抽出可能となる。

ユーザーは、画面上に提示された提案内容とその理由を確認しながら、テーマの追加や除外、リーチと関連性のバランス調整を行い、キャンペーンごとに「カスタムマインドセットセグメント」を生成できる。生成したセグメントは広告配信プラットフォームへ連携し、実際のキャンペーンに活用可能。提供開始にあたり、The Trade Deskがローンチパートナーとして配信利用に先行対応する。

「Mindset Agent」は、各種AI分析機能を統合したプラットフォーム「Mindset Portal」の刷新にともない搭載された新機能だ。基盤となるエンジン「Mindset Graph」は、アテンション予測、コンテキスト、クリエイティブなどの各種シグナルをベクトルベースで解析し、目的と結びつく広告掲載環境を分析する。

【関連記事】

・unerryとGumGum、人流データを活用し来店計測を行うコンテキスト広告を展開

・ABEMAとGumGum、コンテクスチュアルオーバーレイ広告を実証実験 ブランド認知と興味関心が向上

・GumGum、主要プロダクト3種を統合した「GumGum Platform」のローンチを発表

・Sprocket、AIが生成した特定セグメントの顧客像と会話できる「ペルソナトーク 2.0」を提供

・ドコモ、1億規模の会員情報などをセグメント化したプロファイリングデータを提供開始