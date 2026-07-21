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GumGum、キャンペーン内容に応じた配信セグメントを生成する「Mindset Agent」提供開始

　GumGumは、キャンペーンブリーフから独自の配信セグメントを生成するAI搭載ツール「Mindset Agent」の提供を開始した。

　同ツールは、アップロードされたキャンペーンブリーフやRFPのテキスト情報をAIが解析し、ブランド情報や想定オーディエンス、キャンペーンの目的に合致する広告掲載環境やコンテンツテーマを自動で提案する。従来の大まかなカテゴリー指定とは異なり、キャンペーンの意図に基づき関連性の高い掲載先を抽出可能となる。

　ユーザーは、画面上に提示された提案内容とその理由を確認しながら、テーマの追加や除外、リーチと関連性のバランス調整を行い、キャンペーンごとに「カスタムマインドセットセグメント」を生成できる。生成したセグメントは広告配信プラットフォームへ連携し、実際のキャンペーンに活用可能。提供開始にあたり、The Trade Deskがローンチパートナーとして配信利用に先行対応する。

　「Mindset Agent」は、各種AI分析機能を統合したプラットフォーム「Mindset Portal」の刷新にともない搭載された新機能だ。基盤となるエンジン「Mindset Graph」は、アテンション予測、コンテキスト、クリエイティブなどの各種シグナルをベクトルベースで解析し、目的と結びつく広告掲載環境を分析する。

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2026/07/21 12:15 https://markezine.jp/news/detail/77204

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