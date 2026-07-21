電通デジタル「∞AI MC Planning」とGoogleのAIマーケティングソリューションを接続

電通デジタルは、AIマーケティングソリューション「∞AI MC Planning」と、Googleの各種広告プロダクトAPIおよび効果測定ソリューションを接続することを発表した。これにより、Googleプラットフォーム上の行動データを戦略立案から実行・分析に至る一連のプロセスに反映し、データに基づく統合的なマーケティングプロセスの実現を推進する。

今回の接続による機能強化の具体策として、デジタル広告配信のメディアプランニングにおいては「Audience Insights API」などとの接続によりインサイトを取得・分析し、ターゲティング精度の向上を図る。また、キャンペーンの効果測定や運用データの分析業務もGoogleのAIとの接続によって自動化させ、運用担当者の迅速な意思決定とデータに基づくネクストアクション策定を支援する。

今後は「∞AI MC Planning」のクライアントへの外部提供も視野に、さらなる機能拡充を進めていく。

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