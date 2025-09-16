×
MarkeZineニュース

電通デジタル、企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始

　電通デジタルは、企業がAIエージェントを最大限活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始した。

　同サービスでは、AIエージェントが企業内外のデータとツールを安全かつ高度に使いこなすための基盤を設計から構築、運用まで一貫して支援。グループ横断組織である「dentsu Japan AIセンター」内の「AIマーケティングトランスフォーメーション（AIMX）」ユニットとも連携し、AIエージェント時代のデータ基盤構築の高度化を推進する。

企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの概要
サービス概要

　具体的には、メタデータの整備を通じてAIがデータを理解・活用しやすい構造体へ変換し、一元管理を行う。さらに、膨大なテキストや画像データの高速検索・活用を可能にするベクトルデータベースの導入・運用支援により、高速かつ高精度なデータ検索およびマッチングを実現する。

　この他、CDP（顧客データ統合プラットフォーム）などの社内外リソースやAPI連携をセキュアに統括するMCP（Model Context Protocol：大規模言語モデルが外部ツールやデータソースと連携するための共通ルール）の基盤構築や、消費者調査データなどdentsu Japanのデータとの連携も進める。また、各種データを電通デジタルのAIを活用した統合マーケティングソリューションブランド「∞AI（ムゲンエーアイ）」の各ソリューションと連携し、AIエージェントとの対話によって企業の事業変革を包括的に支援する。

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/16 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49865

