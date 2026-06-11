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サイバーエージェント、「AI Search マーケティング事業本部」新設　AI時代の検索マーケを支援

　サイバーエージェントは、インターネット広告事業本部において、AI時代の検索マーケティングを一気通貫で支援する専門組織「AI Search マーケティング事業本部（以下、AIS/アイス）」を新設した。

　AISでは、主要検索エンジンの広告運用を基盤に、Gemini、ChatGPTなど生成AIアシスタント上での広告配信に加え、Google AIによる概要（AI Overviews）およびAIモードに適した検索戦略、GEO（Generative Engine Optimization）、LLMO（大規模言語モデル最適化）施策の設計から実行までを一気通貫で支援する。

　現在、検索マーケティングは、検索連動型広告とAI検索の両面で大きな変化を迎えている。加えて、生成AIを活用した検索行動の国内利用率は37.0％、20代では過半数に達する（サイバーエージェント調べ）など、検索行動の構造変化も進行している。

　この状況を踏まえ、企業は検索連動型広告領域とAI検索領域の双方を横断で捉え、検索マーケティング全体を再設計できる体制が不可欠となっている。そこで、同社は専門組織AISを新設した。

　今後、同社は対応プラットフォームおよび支援メニューを順次拡大していく予定だ。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/06/11 08:55 https://markezine.jp/news/detail/53230

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