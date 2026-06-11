電通、フィジカルAI時代を見据え「Robotics Media Unit」始動　社会実装・活用を支援

電通は、ロボティクス領域における研究・開発およびコミュニケーションデザインを推進する新チーム「Robotics Media Unit」を6月10日より始動した。

同チームはロボットを新たな「表現媒体」として捉え、ロボットと人との新しい関係性やコミュニケーションのあり方について研究するとともに、企業のPoC（概念実証）支援、ロボットを活用した広告・イベント施策、ロボットサービスのコミュニケーションなど、企業によるロボティクス活用や社会実装を支援する。

主な提供サービスは 「ロボットの社会実装におけるコミュニケーションデザインの支援」と「 PoC・R＆D段階におけるアイディエーション／フィジビリティスタディ支援」の2種類。

コミュニケーションデザイン支援では、ロボットやAIエージェントを社会実装する際の新しい顧客接点・体験設計・コミュニケーション開発を支援する。ロボットそのものの機能設計だけでなく、人との自然なコミュニケーションや体験設計、ユーザーとの接点作りもサポート範囲だ。

アイディエーション／フィジビリティスタディ支援では、アイデア検討から実現可能性の検証、プロトタイプ制作までを支援する。また、企業の新規事業・新サービス開発にも伴走する。

近年、実世界で身体を持って動作するロボットとAIを組み合わせた「フィジカルAI」への関心が高まっている一方で、社会実装に向けて、機能開発にとどまらない、人との円滑なコミュニケーションや体験設計が重要な課題となっている。そこで、同社は国内電通グループ横断のクリエイティブR＆D組織「Dentsu Lab Tokyo」内に、社会実装を推進する「Robotics Media Unit」を発足させるに至った。

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