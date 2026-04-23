【30分ウェビナー】検索の激変期をチャンスに変える！AI検索時代に勝つ企業のマーケティング戦略とは

AIをテーマにしたMarkeZineオンラインイベントより、おすすめウェビナーを紹介

AI検索の台頭により、ユーザーの検索行動が劇的に変化している今。従来のSEO施策もアップデートすべきタイミングが来ています。

MarkeZineが5月21日（木）にオンラインで開催するイベント「MarkeZine Day 2026 Online」には、SpeeeでAEOサービス推進の責任者を務めている藤井 慧里氏が登壇。『なぜ自社はAI経由でCVを獲得できないのか？ 検索の激変期に「勝つ企業」のマーケティング戦略』というテーマのもと、30分で「AI検索への対策ポイント」を解説します。

セッションで学べるポイント AI検索の普及がもたらす顧客の行動変化

AIに選ばれ、顧客を獲得する次世代マーケティング戦略の全体像

検索の激変期において、マーケティング責任者が下すべき「予算・リソースの最適配分」と投資判断の基準

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。