TikTok for Business、「TikTokクリエイター白書 2026」を公開

TikTok for Businessは、「TikTokクリエイター白書 2026」を公表した。本白書はアクセンチュアの調査を基に、クリエイターがもたらす商業的価値や、“オーセンティシティ（信じられるリアルさ）”を中心としたマーケティング手法に関する最新動向をまとめている。

本白書によると、クリエイターが生み出す価値は、カルチャー、コミュニティ、コマースを融合させた「クリエイターエコノミー」の拡大とともに可視化されており、APAC市場規模は2030年までに1兆2,000億米ドルに達すると予測される。その中核にあるのが“オーセンティシティ”であり、従来求められていた「完璧さ」よりも、「リアルさ」に共感し購買行動に移す消費者が増加している。

特に、購買プロセスの中でも比較・検討の段階である「ミドルファネル」において、オーセンティシティを持つクリエイターのコンテンツがギャップを埋め、ブランド好感度や購買意向の持続化、そしてコンバージョンの加速に寄与するという。

また、こうした環境下においては、コンテンツの効果を定量的に捉えることが重要と伝えている。TikTokでは「検討シグナルフレームワーク」により、トラッキング可能な複数の行動データをもとにミドルファネルを包括的に分析することで、購買検討中のオーディエンスを高い精度で特定し、その規模を把握することが可能にしているという。ブランドがオーセンティシティを活かしつつスケールさせる手法としては、UGC（ユーザー生成コンテンツ）やPGC（プロの制作物）、AIGC（AI生成コンテンツ）を組み合わせた新たなクリエイティブミックスの重要性にも言及している。

レポート本編では、詳細なデータや最新事例、アクションプランも掲載されている。

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