Faber Company、7月7日に「Japan SEO Conference 2026」を開催

Faber Companyは、SEOイベント「Japan SEO Conference 2026（JSC26）」を2026年7月7日に都内で開催する。同イベントは、SEOおよびGEOの最前線に立つプレイヤーが集い、AI時代におけるマーケティングの現状と今後について議論するカンファレンスとなる。

2025年の第1回開催に続き、第2回となる今回は500名規模のリアル会場へとスケールアップ。「AI時代の情報探索・購買体験の進化と深化」をテーマに、生成AI検索対応でGEO／LLMOを考える担当者や、SEO、コンテンツマーケティング、UI/UX、アクセス解析などに携わるマーケターに向けて、実践的な情報と知見が得られる場を提供する。合わせて、参加者同士が悩みを共有し交流できるコミュニケーション設計にも注力していく。

【イベント概要】

イベント名：Japan SEO Conference 2026（＃JSC26）

日時：2026年7月7日（火）10：30～20：00

形式：リアル開催（都内某所／抽選制）

参加費：有料

主催：Faber Company

お申し込みはイベントサイトから

なお7月の本番を前に、5月と6月にはリアル形式で「公式プレイベント」も実施予定。少人数制（各回50〜100名程度）で行い、第1回は「GEO」、第2回は「エージェンティックコマース」をテーマとする。それぞれ都内で無料開催、参加は抽選制となる。

【公式プレイベント概要】

形式：リアル開催（都内某所／抽選制）

参加費 ：無料

規模： 各回50〜100名程度

※各回の登壇者・テーマなどの詳細は近日公開予定

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