×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Faber Company、7月7日に「Japan SEO Conference 2026」を開催

　Faber Companyは、SEOイベント「Japan SEO Conference 2026（JSC26）」を2026年7月7日に都内で開催する。同イベントは、SEOおよびGEOの最前線に立つプレイヤーが集い、AI時代におけるマーケティングの現状と今後について議論するカンファレンスとなる。

　2025年の第1回開催に続き、第2回となる今回は500名規模のリアル会場へとスケールアップ。「AI時代の情報探索・購買体験の進化と深化」をテーマに、生成AI検索対応でGEO／LLMOを考える担当者や、SEO、コンテンツマーケティング、UI/UX、アクセス解析などに携わるマーケターに向けて、実践的な情報と知見が得られる場を提供する。合わせて、参加者同士が悩みを共有し交流できるコミュニケーション設計にも注力していく。

【イベント概要】
イベント名：Japan SEO Conference 2026（＃JSC26）
日時：2026年7月7日（火）10：30～20：00
形式：リアル開催（都内某所／抽選制）
参加費：有料
主催：Faber Company
お申し込みはイベントサイトから

　なお7月の本番を前に、5月と6月にはリアル形式で「公式プレイベント」も実施予定。少人数制（各回50〜100名程度）で行い、第1回は「GEO」、第2回は「エージェンティックコマース」をテーマとする。それぞれ都内で無料開催、参加は抽選制となる。

【公式プレイベント概要】
形式：リアル開催（都内某所／抽選制）
参加費 ：無料
規模： 各回50〜100名程度
※各回の登壇者・テーマなどの詳細は近日公開予定

【関連記事】
Faber Company、生成AI検索において最適化を図るマーケティングサービスの提供を開始
SEO分析ツール「Amethyst」、チャットAI機能を正式リリース
リンクシェア・ジャパン、SEO・AIO・GEO分析ツールにダッシュボード機能を追加
awoo、生成AI上でのブランド評価を可視化する「awoo GEO Suite」を発表
10代の42.9％がChatGPTを利用、検索行動の変化が加速【サイバーエージェントGEOラボ調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/22 11:00 https://markezine.jp/news/detail/50693

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「青春の1ページ」に寄り添い応援する。住信SBIネット銀行がトライしたBeReal活用施策を取材 NEW
  2. 2
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  3. 3
    生成AIは「仕事の前提」へ。利用率6割のマーケティング現場から見えた、効率化の先にある「次の一手」 NEW
  4. 4
    2026年、広告投資の指針は？ネスレ日本・リクルート・ライフネット生命が語るメディアプランニング NEW
  5. 5
    SNSを事業貢献につなげるには？エリエールに学ぶ、“売れる認知”とファンをつくるための戦略 NEW
  6. 6
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  7. 7
    男性向け商材のUGC施策はなぜ難しい？ シック・ジャパンに学ぶ、“量”より“信頼”の戦略設計
  8. 8
    広告費50％削減＆売上昨対比120％達成！ほっかほっか亭の低予算でも伸びる話題化戦略と1to1施策
  9. 9
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  10. 10
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  3. 3
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  4. 4
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  5. 5
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  6. 6
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  7. 7
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  8. 8
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  9. 9
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  10. 10
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価