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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方【5月12日申込締切・無料開催】

　AI活用が前提となる今後のデジタルマーケティングにおいて、成果を出し続けるために必要なこととは何か。2026年5月27日（水）開催のオフラインイベントでは、基調講演「AI時代に勝つマーケターの必修スキル：事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方」を実施する。

画像を説明するテキストなくても可
イベント詳細・申し込みは画像をクリック

　本セッションには、アタラの杉原剛氏、300Bridge代表取締役の藤原義昭氏、「求人ボックス」マーケティング責任者の小島氏が登壇。広告プラットフォームの動向を踏まえた広告投資の判断軸と、変化に即応する「AIレディ」な体制作りについて、マーケティング責任者・経営レイヤーの視点から討論する。このセッションで学べる内容は以下の通り。

  • 今後1〜2年でのデジタル広告・マーケティング環境の変化
  • 広告はどうなる？事業成果につなげていく上で考えること
  • 「AIレディ」のために、企業・個人が準備すべきこと

　イベントではこの他、Criteoのエージェンティック・コマースが変える広告投資の新常識、ベルーナ・求人ボックス（カカクコム）・LIFULLによるCriteo広告運用の実践知を学べるセッションも用意されている。懇親会も予定。詳細および参加申し込みは、イベント公式サイトから。

【開催概要】
MarkeZine Day Special powered by Criteo
AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～

日時：2026年5月27日（水）16:00～19:20
会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
参加費：無料（事前登録・抽選制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/04/22 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50681

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