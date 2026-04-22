事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方【5月12日申込締切・無料開催】

AI活用が前提となる今後のデジタルマーケティングにおいて、成果を出し続けるために必要なこととは何か。2026年5月27日（水）開催のオフラインイベントでは、基調講演「AI時代に勝つマーケターの必修スキル：事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方」を実施する。

本セッションには、アタラの杉原剛氏、300Bridge代表取締役の藤原義昭氏、「求人ボックス」マーケティング責任者の小島氏が登壇。広告プラットフォームの動向を踏まえた広告投資の判断軸と、変化に即応する「AIレディ」な体制作りについて、マーケティング責任者・経営レイヤーの視点から討論する。このセッションで学べる内容は以下の通り。

今後1〜2年でのデジタル広告・マーケティング環境の変化

広告はどうなる？事業成果につなげていく上で考えること

「AIレディ」のために、企業・個人が準備すべきこと

イベントではこの他、Criteoのエージェンティック・コマースが変える広告投資の新常識、ベルーナ・求人ボックス（カカクコム）・LIFULLによるCriteo広告運用の実践知を学べるセッションも用意されている。懇親会も予定。詳細および参加申し込みは、イベント公式サイトから。

【開催概要】

MarkeZine Day Special powered by Criteo

AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～

日時：2026年5月27日（水）16:00～19:20

会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

参加費：無料（事前登録・抽選制）