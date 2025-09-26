×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

アドウェイズ、TikTok Shop出店自動化サービス提供のハックルベリーと業務提携

　「TikTok Shop」において、公式パートナープログラム3種の認定を取得しているアドウェイズは、「CoreLink for TikTok Shop」を提供するハックルベリーと業務提携を開始したと発表した。

　本提携により、アドウェイズを介してTikTok Shopへ出店するEC事業者は、「CoreLink for TikTok Shop」を使用して商品・在庫・受注・キャンセルなどのデータを自動同期できるようになり、業務負荷を軽減しながら効率的な店舗運営が可能となる。

画像を説明するテキストなくても可

　同サービスは、ハックルベリーとして国内で初めてTikTok Shop出店自動化コネクタ機能を搭載している。Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応を予定しており、SAP、Salesforce、Oracle NetSuiteなどの基幹システムとの連携も可能だ。

【関連記事】
アドウェイズとKIYONOがCDP活用支援サービスを共同開発・提供
アドウェイズ、新たなデジタルマーケティング手法を開発する新会社「VECT INNOVATION」設立
アドウェイズと774、Vtuberを活用した広告商品の提供開始を発表　X広告で配信が可能
アドウェイズ、運用型広告支援システムにおいて広告クリエイティブに特化した分析ツールをリリース
アドウェイズ、ゲームマーケティングの課題解決を目指す新組織　マーケ手法や広告コミュニケーションを調査

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/26 10:30 https://markezine.jp/article/detail/49951

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
  2. 2
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題 NEW
  3. 3
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析 NEW
  4. 4
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  5. 5
    Googleマーケティング バイスプレジデント岩村水樹氏が語る、キャリアとネットマーケティングの変遷
  6. 6
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    なぜ「メディキュット」がシニア市場へ？　着圧ソックスNo.1ブランドが仕掛ける「全世代攻略」の裏側
  9. 9
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  10. 10
    TikTok活用のカギを握るのは「コメント型UGC」　コメント欄を活発にするために意識したいポイント
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？