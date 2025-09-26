アドウェイズ、TikTok Shop出店自動化サービス提供のハックルベリーと業務提携

「TikTok Shop」において、公式パートナープログラム3種の認定を取得しているアドウェイズは、「CoreLink for TikTok Shop」を提供するハックルベリーと業務提携を開始したと発表した。

本提携により、アドウェイズを介してTikTok Shopへ出店するEC事業者は、「CoreLink for TikTok Shop」を使用して商品・在庫・受注・キャンセルなどのデータを自動同期できるようになり、業務負荷を軽減しながら効率的な店舗運営が可能となる。

同サービスは、ハックルベリーとして国内で初めてTikTok Shop出店自動化コネクタ機能を搭載している。Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応を予定しており、SAP、Salesforce、Oracle NetSuiteなどの基幹システムとの連携も可能だ。

