博報堂プロダクツ、ブランド価値を高めるプロダクションユニット「signature prod.」を始動

2026年4月21日、博報堂プロダクツは新プロダクションユニット「signature prod.（シグネチャー プロッド）」の始動を発表した。同ユニットは、映像制作に強みを持つメンバーを中心に構成され、映像・グラフィック・体験設計を横断したプロデュースによりブランド価値の向上を支援する。

取り組みの第一弾として、博報堂グループのクリエイティブカンパニー「SIX」とともに、構想から実装までを一貫して担う、本質的なハイクラフトプロデュースの具現化に取り組む。

同ユニットでは社内外のパートナーと連携しながら、プロジェクト単位にとどまらない継続的なプロデュース体制を構築するとともに、ブランドが持つ本質的な価値を引き出し、生活者との新たな接点を創出していく。

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