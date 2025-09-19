×
連載記事

MarkeZineニュース

オプト、AI活用の広告クリエイティブ制作ソリューション「マーマレーション」がTikTokに対応

　オプトは2025年9月17日、AI技術を活用した広告クリエイティブ制作ソリューション「Murmuration: Sequential Generator（マーマレーション）」がTikTokクリエイティブに対応したことを発表した。

　同社によると、数万件以上の広告配信データ解析の結果、TikTok広告配信においてはクリエイティブ同士の「類似度」を適切に調整することで広告成果が向上するという。同ソリューションでは、配信クリエイティブの類似度基準を設け、その考え方を制作から入稿プロセスまで組み込むことで、TikTok広告での成果最大化を目指す。

　実際に複数業界（コスメ、金融、不動産、エンタメなど）で導入を開始した結果、CTR（クリック率）が2.11倍、CPA（顧客獲得単価）が45.5％改善したケースもあるという。

　オプトは今後もAI技術を活用したサービスを拡大し、広告主企業のマーケティング活動支援と事業成長への貢献を進める方針だ。

【関連記事】
Shirofune、広告クリエイティブの成功・失敗パターンをAIが自動抽出しレポートする機能を追加
TORIHADA、縦型広告クリエイティブ制作サブスクサービス「TateChalle」を提供
オプトとRe Data Science、3つのAIを活用した広告クリエイティブ制作支援を開始
KDDIら3社、広告クリエイティブを出力する生成AIシステムを共同開発　制作業務の工数を削減
CyberZ、ショートドラマやショートアニメの広告クリエイティブ制作・運用に特化した専門部署を新設

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/19 13:00 https://markezine.jp/article/detail/49895

