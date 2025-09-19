オプト、AI活用の広告クリエイティブ制作ソリューション「マーマレーション」がTikTokに対応

オプトは2025年9月17日、AI技術を活用した広告クリエイティブ制作ソリューション「Murmuration: Sequential Generator（マーマレーション）」がTikTokクリエイティブに対応したことを発表した。

同社によると、数万件以上の広告配信データ解析の結果、TikTok広告配信においてはクリエイティブ同士の「類似度」を適切に調整することで広告成果が向上するという。同ソリューションでは、配信クリエイティブの類似度基準を設け、その考え方を制作から入稿プロセスまで組み込むことで、TikTok広告での成果最大化を目指す。

実際に複数業界（コスメ、金融、不動産、エンタメなど）で導入を開始した結果、CTR（クリック率）が2.11倍、CPA（顧客獲得単価）が45.5％改善したケースもあるという。

オプトは今後もAI技術を活用したサービスを拡大し、広告主企業のマーケティング活動支援と事業成長への貢献を進める方針だ。

