データ・ワン、小売事業者の購買データ付広告ID数が6,000万を突破　

データ・ワンは、多業態の小売事業者から預かっている購買データ付広告ID数が6,000万IDを突破したと発表。合わせて、広告主への支援実績数が累計1,000ブランドを超えたことも明らかにした。

同社は、ファミリーマートをはじめとする複数流通の実店舗とデータアライアンスを拡大し、全国2万5,000以上のリアル店舗から得られる購買データと、NTTドコモが保有する顧客属性データなどを組み合わせたリテールデータプラットフォームを構築する。コンビニやスーパー、ドラッグストアなど複数業態にわたる購買データ付の広告ID「Life Live データ」を基盤に、消費者の購買行動を業態横断で把握できるマーケティング施策支援を展開している。

今後も様々な業態の小売事業者とのアライアンスの拡大を図るとともに、生活消費財にとどまらず多様な商材のマーケティング支援を強化していく。

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