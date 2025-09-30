×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

データ・ワン、味の嗜好データを活用した広告配信サービス「co-buy 味覚嗜好ターゲティング」を提供

　データ・ワンは2025年9月29日、消費者の味の嗜好に基づく広告配信サービス「co-buy 味覚嗜好ターゲティング」の提供を開始したと発表した。本サービスは、伊藤忠商事および味香り戦略研究所と連携し、味覚センサーによる味の数値化や、同研究所のフードペアリング解析技術を活用している。

　このサービスでは、味香り戦略研究所の味覚センサー技術を活用し、「サッポロ 男梅サワー」の味を数値化。その特徴をもとに、22タイプに分類される嗜好性タイプの中から該当する消費者群を抽出する。さらに、味の好みが近い人々がよく購入する商品を味覚データから特定し、その商品の購買者セグメントに対して広告配信を行う仕組みである。

　実際の広告配信では、コーヒーやカップ麺、スナック菓子購買者から新規ユーザーの獲得につなげた。嗜好性に基づいたクリエイティブ広告では、通常の広告よりもクリック率や購買率の向上が確認された。また、嗜好性が近い商品は同時併買されやすいという傾向も見られた。

　データ・ワンは今後も、購買データ活用配信「co-buy」のサービスラインナップを拡充し、顧客属性データや購買データ、併売特性データなどを統合した広告配信を強化する方針を示している。これにより、新規顧客の獲得や既存ユーザーの育成など、クライアントの多様なニーズに対応したマーケティング活動を支援するとしている。

【関連記事】
味の素AGF、D2Cサービス「ココロヒトイキ」提供開始　パーソナライズされたドリンクセットを定期配送
味の素、「Cook Do」を使った「限界麺」を開発　1皿50円で提供する店舗を期間限定でオープン
調味料の購買行動、季節ごとで買われる調味料が変動する結果に【読売広告社調査】
味の素とクラシコム、協働プロジェクトを始動　ターゲットとの強いつながりのある商品の企画開発を目指す
コムニコ、食分野に特化したインフルエンサーマーケティング支援サービス提供　料理教室ネットワークを活用

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/30 11:15 https://markezine.jp/article/detail/49964

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ファミマ＆ツルハドラッグが明かす！リテールメディア展開で見えてきた「活用の成功パターン」と「課題」 NEW
  2. 2
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証 NEW
  3. 3
    日本の4割はSBNR層？ 新しい生活者トレンドに見る「シン（心・信） 消費」の重要性 NEW
  4. 4
    「ROIばかり」見ていないか？戦略的なメディアプランは「広告の出発点＝リーチ」の最適化から始まる NEW
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題
  9. 9
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析
  10. 10
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』