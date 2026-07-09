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Natee、EC支援事業を開始　SNSを起点とした需要創出から運用まで一気通貫でサポート

　SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業を展開するNateeは、EC支援事業を開始した。

　これにより、自社EC、Amazon、楽天市場、Qoo10、Yahoo!ショッピングを対象に、戦略設計から運用改善、SNS連携までワンストップで支援。SNSで認知を広げて興味喚起し、ECで購買につなげるアプローチにより、売上成長に課題を抱えるブランド・EC事業者をサポートする。

　具体的には、「EC戦略設計・改善提案」「商品ページ・クリエイティブ改善」「広告・販促・CRM運用」「SNS連携・需要創出」の4領域を支援する。加えて、受注処理や物流連携、CS対応といったバックオフィス業務も一括でサポートし、運営全体の負荷軽減を担う。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/07/09 16:45 https://markezine.jp/news/detail/77132

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