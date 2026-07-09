Natee、EC支援事業を開始　SNSを起点とした需要創出から運用まで一気通貫でサポート

SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業を展開するNateeは、EC支援事業を開始した。

これにより、自社EC、Amazon、楽天市場、Qoo10、Yahoo!ショッピングを対象に、戦略設計から運用改善、SNS連携までワンストップで支援。SNSで認知を広げて興味喚起し、ECで購買につなげるアプローチにより、売上成長に課題を抱えるブランド・EC事業者をサポートする。

具体的には、「EC戦略設計・改善提案」「商品ページ・クリエイティブ改善」「広告・販促・CRM運用」「SNS連携・需要創出」の4領域を支援する。加えて、受注処理や物流連携、CS対応といったバックオフィス業務も一括でサポートし、運営全体の負荷軽減を担う。

【関連記事】

・Natee、TikTok Shopトータル支援パッケージの提供を開始

・Nateeとワンエーカー、ショートドラマパッケージを提供開始 コンテンツ立案から撮影・編集まで実施

・Natee、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」と連携しプロモーションパッケージを提供開始

・店舗予約・顧客管理システム「ecforce check」、エンドユーザーの体験向上に向けて機能を拡充

・イオンリテール、冷凍食品専門店「＠FROZEN」をEC展開 7月1日より全国販売