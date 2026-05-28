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ラクスの「楽楽メールマーケティング」、Sansanと連携したオプションをリリース

　ラクスが提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）は、Sansanが提供する中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team（エイトチーム）」と連携し、「名刺管理オプション Powered by Eight Team」をリリースした。

　BtoB企業にとって展示会は重要な顧客獲得チャネルだが、すぐに商談化しない案件が放置されてしまう実情がある。こうした案件でも、直後にフォローを行い、継続的な接点を持つことで、商談数を伸ばすことが可能だが、名刺の「データ化」と「配信システムへのリスト同期」に手間がかかり、スピーディーな対応を阻む要因となっていた。

　同オプションは、「Eight Team」でリスト化した名刺情報を「楽楽メールマーケティング」に連携することで、以下の活用を可能にする。

  • 展示会後の即時フォロー：データ化した名刺情報を自動連携し、お礼メールなどを即日配信することで商談機会を創出する。
  • 営業担当名での一斉配信：顧客ごとに送信元を設定できるため、営業担当個人からの「1to1メール」を一斉配信で再現し、開封率や商談獲得率の向上を図る。
  • タグ分類によるターゲティング：展示会名や見込み度合いなどのタグを活用し、ターゲットに合わせた内容のメール配信を可能にする。
  • 組織内での名刺資産活用：各担当者が保有する名刺情報を集約・共有して配信に活用することで、組織全体で新規商談を創出する。

　本連携により、社内で活用しきれていなかった名刺情報をメール配信につなげ、効率的なBtoBマーケティング体制の構築を支援する。

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2026/05/28 14:00 https://markezine.jp/news/detail/50831

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