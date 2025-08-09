Sansanが取り組む、BtoBの価値提案　現場で本当に“使える”フレームワーク設計の裏側を語る！

Sansanが設計した独自のペルソナフレームワーク

BtoBマーケティングにおいては、ステークホルダーの多様性や業種・業界の複雑さから、単なる機能訴求ではなく、顧客一人ひとりの業務課題に寄り添い、サービスの価値を論理的に伝えることが求められます。BtoCとは異なり、顧客の日常業務やその背景にある課題を深く理解したうえでの価値提案が不可欠です。

11日（木）17：35～18：15に行われる「機能訴求ではない、顧客起点で考えるBtoBマーケの価値提案～Sansan流・ペルソナフレームワーク活用法～」のセッションでは、「Sansan」のマーケティング部長を務める福永氏が登壇。機能訴求ではない、顧客起点で考えるBtoBマーケの価値提案をテーマに講演します。

Sansanでは、顧客起点でマーケティングコンテンツを企画するための独自のペルソナフレームワーク「前田フレーム」を開発。作って終わりになりがちなペルソナを、現場で本当に“使える”フレームへと育てていくプロセスを、セッションでは具体的な事例とともにお話しします。

このセッションで学べること ・Sansanが設計した、BtoBならではのペルソナフレームワークについて ・なぜこのフレームワークが考案されたのか ・フレームワークの具体的な活用方法と、BtoBマーケターが実務に活かせるヒント

