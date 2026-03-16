TikTokレコメンドシステムの裏側：安心安全、その先のデジタルウェルビーイング実現に向けて

「創造性を刺激し、喜びをもたらす」というミッションを掲げるTikTok。グローバルでその影響力が大きくなるにつれて、プラットフォームの社会的責任も問われるようになっている。TikTokの安心安全、そしてその先にあるデジタルウェルビーイングの実現に向けた取り組みについて、シンガポールのTransparency and Accountability Center（透明性·説明責任情報公開センター）で取材してきた。

TikTokシンガポールのTACセンターとは？

SNSプラットフォームの社会的責任が世界的に問われる中、TikTokは自社の透明性確保に向けた取り組みや、コンテンツ監視の仕組みを外部に公開する「TAC（Transparency and Accountability Center：透明性·説明責任情報公開センター）」を運用している。TikTokがどのように「安心・安全」を定義し、実行しているかの具体的なプロセスを開示・議論する場所として設けられており、アジア太平洋地域ではシンガポールに拠点がある。

今回、シンガポールのTACで責任者を務めるRoy Teo氏と、Trust & Safety部門の梁秀瑛（ヤンスヨン）氏に、TikTokの安心安全に向けた取り組みについて取材してきた。TikTok依存やフィルターバブルといった、プラットフォームが直面するデリケートなテーマも含まれる中、2人は「安心・安全はビジネスの根幹そのものだ」と話す。

TikTok Trust and Safety, Global Program Manager Roy Teo氏

未成年者を守り、適切な利用を促すためのルールと仕組み

TikTokの安全対策において、特に優先順位が高いのが「未成年者の保護」だ。13歳からアカウント登録は可能だが、そこには年齢に応じた「段階的なブレーキ」が組み込まれている。

・17歳以下のデフォルト非公開：最初から「世界にさらされる」リスクを抑えるため、17歳以下のアカウントは初期設定でプライベート（非公開）に固定される。 ・直接コミュニケーションの遮断：16歳未満はダイレクトメッセージ（DM）機能が無効化され、外部からの接触が制限される。 ・配信機能の制限：ライブストリーミングができるのは18歳から。未熟な判断によるトラブルを未然に防ぐ。

なお、アカウント登録時は生年月日入力による年齢確認方法を採用。加えて、AIがユーザーの行動特性から実年齢を推測する仕組みもグローバルにおいて稼働しており、ガイドラインと実態に過度な乖離が生じないようにしている。

さらに、規約違反ではなくても「未成年者がTikTokを視聴するにあたり適切でない」と判断された飲酒・喫煙シーンなどは、18歳未満のフィードには表示されない。

では、そうしたコンテンツの監視・表示のコントロールは、どのように行われているのか？ マシン（AI）、人間（モデレーター）、コミュニティ（ユーザー報告）による監視の詳細――TikTokコンテンツ表示の裏側を紐解いていく。