×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究

TikTokレコメンドシステムの裏側：安心安全、その先のデジタルウェルビーイング実現に向けて

　「創造性を刺激し、喜びをもたらす」というミッションを掲げるTikTok。グローバルでその影響力が大きくなるにつれて、プラットフォームの社会的責任も問われるようになっている。TikTokの安心安全、そしてその先にあるデジタルウェルビーイングの実現に向けた取り組みについて、シンガポールのTransparency and Accountability Center（透明性·説明責任情報公開センター）で取材してきた。

TikTokシンガポールのTACセンターとは？

　SNSプラットフォームの社会的責任が世界的に問われる中、TikTokは自社の透明性確保に向けた取り組みや、コンテンツ監視の仕組みを外部に公開する「TAC（Transparency and Accountability Center：透明性·説明責任情報公開センター）」を運用している。TikTokがどのように「安心・安全」を定義し、実行しているかの具体的なプロセスを開示・議論する場所として設けられており、アジア太平洋地域ではシンガポールに拠点がある。

　今回、シンガポールのTACで責任者を務めるRoy Teo氏と、Trust & Safety部門の梁秀瑛（ヤンスヨン）氏に、TikTokの安心安全に向けた取り組みについて取材してきた。TikTok依存やフィルターバブルといった、プラットフォームが直面するデリケートなテーマも含まれる中、2人は「安心・安全はビジネスの根幹そのものだ」と話す。

ロイ氏
TikTok　Trust and Safety, Global Program Manager　Roy Teo氏

未成年者を守り、適切な利用を促すためのルールと仕組み

　TikTokの安全対策において、特に優先順位が高いのが「未成年者の保護」だ。13歳からアカウント登録は可能だが、そこには年齢に応じた「段階的なブレーキ」が組み込まれている。

・17歳以下のデフォルト非公開：最初から「世界にさらされる」リスクを抑えるため、17歳以下のアカウントは初期設定でプライベート（非公開）に固定される。

・直接コミュニケーションの遮断：16歳未満はダイレクトメッセージ（DM）機能が無効化され、外部からの接触が制限される。

・配信機能の制限：ライブストリーミングができるのは18歳から。未熟な判断によるトラブルを未然に防ぐ。

　なお、アカウント登録時は生年月日入力による年齢確認方法を採用。加えて、AIがユーザーの行動特性から実年齢を推測する仕組みもグローバルにおいて稼働しており、ガイドラインと実態に過度な乖離が生じないようにしている。

　さらに、規約違反ではなくても「未成年者がTikTokを視聴するにあたり適切でない」と判断された飲酒・喫煙シーンなどは、18歳未満のフィードには表示されない

　では、そうしたコンテンツの監視・表示のコントロールは、どのように行われているのか？　マシン（AI）、人間（モデレーター）、コミュニティ（ユーザー報告）による監視の詳細――TikTokコンテンツ表示の裏側を紐解いていく。

次のページ
AI×人間で複層的に行っているコンテンツモデレーション（監視）の仕組み

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/16 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50435

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ユニリーバ「ダヴ」、プレミアム化で若年層に人気　購入意向10倍リフトを実現したMeta広告活用法
  2. 2
    紙から移行し4ヵ月で友だち1.3万人獲得！仙台の製菓店が実践するLINE公式アカウント活用術
  3. 3
    検索の次は「発見」の奪い合いへ。TikTok Shopが切り拓く「独自の経済圏」と“直感消費”の本質
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  6. 6
    NVIDIAも認める先進事例！博報堂ＤＹグループが挑むマーケティングへのエージェンティックAI実装
  7. 7
    AI量産社会の“最後の砦”はコミュニティ。ファンを「当事者」に変えるブランドの関与設計
  8. 8
    2030年までに売上100億円を目指す　キリンビバレッジが新カテゴリー「子ども健康飲料」の創造へ
  9. 9
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  10. 10
    LINE×Salesforceで反応率UP！海外留学EFがクレッシェンドラボと実現した1to1マーケ
  1. 1
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  2. 2
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  3. 3
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  4. 4
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  5. 5
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  6. 6
    花王「THE ANSWER」が初動から売上好調だった理由、待望感を醸成するUGCのティザー戦略とは？
  7. 7
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  8. 8
    広告接触者の購入率が2.3倍に！花王×Nateeが語る“行動を促す”radiko音声広告
  9. 9
    「ペルソナ」も「SEO」も効かない？ ポスト検索時代を勝ち抜く3つのマーケティング新常識
  10. 10
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方