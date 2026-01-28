×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

「SEOや架電が効かない」時代をどう勝ち抜く？US事例に学ぶ、AI時代のリード獲得と商談創出【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

US最新事例に学ぶ、AI時代のリード獲得と商談創出

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　ChatGPT等のLLMの登場以降、購買者の情報収集方法は大きく変化し、従来のようなSEO起点のリード獲得は難易度が上がっています。また最新iOSの機能で、リードへの架電もAIがブロックする時代になりました。その前提で、マーケターはデマンドジェネレーションの手法をアップデートする必要があります。

　3月4日（水）16:50～17:20に行われるセッション「情報収集がAIで完結する時代のデマンドジェネレーション　USの事例に学ぶ、AIを活用したリードと商談の創出手法」では、USで広がりつつあるAIを活用したリード獲得の手法など最新動向をお伝えします。また、国内でAIを活用した有効商談オートメーションを提供するimmedioについても、その活用法や導入事例をご案内していきます。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • AIの浸透による購買行動の変化（最新調査に基づく世代・部署ごとの分析）
  • USで広がりつつあるAIを活用した新しいデマンドジェネレーション手法
  • 有効商談オートメーションimmedioを活用したリード・商談創出の実例

同日おすすめセッション

3月4日（水）10:00～10:40

AI時代のSEO、BtoB企業は戦略の転換が必要なのか？アドビとfreeeが考える、現状と展望（仮）

3月4日（水）17:35～18:15

顧客の「先」の生活者を見ると景色が変わる！ 顧客の“本音”を掘り起こすBtoBマーケティングの新常識

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/28 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50345

イベント

