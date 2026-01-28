「SEOや架電が効かない」時代をどう勝ち抜く？US事例に学ぶ、AI時代のリード獲得と商談創出【無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

US最新事例に学ぶ、AI時代のリード獲得と商談創出

ChatGPT等のLLMの登場以降、購買者の情報収集方法は大きく変化し、従来のようなSEO起点のリード獲得は難易度が上がっています。また最新iOSの機能で、リードへの架電もAIがブロックする時代になりました。その前提で、マーケターはデマンドジェネレーションの手法をアップデートする必要があります。

3月4日（水）16:50～17:20に行われるセッション「情報収集がAIで完結する時代のデマンドジェネレーション USの事例に学ぶ、AIを活用したリードと商談の創出手法」では、USで広がりつつあるAIを活用したリード獲得の手法など最新動向をお伝えします。また、国内でAIを活用した有効商談オートメーションを提供するimmedioについても、その活用法や導入事例をご案内していきます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること AIの浸透による購買行動の変化（最新調査に基づく世代・部署ごとの分析）

USで広がりつつあるAIを活用した新しいデマンドジェネレーション手法

有効商談オートメーションimmedioを活用したリード・商談創出の実例

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

