MarkeZineニュース

サニーサイドアップグループがビルコムの全株式を取得　デジタルソリューション事業を強化

　2026年1月26日、サニーサイドアップグループは、ビルコムの全株式を取得し、グループに迎え入れたと発表した。

サニーサイドアップグループは、ビルコムの全株式を取得

　ビルコムは、広報部向けSaaS「PR Analyzer®」をはじめとする自社開発ソフトウェアや、媒体データベース「月刊メディア・データ」を基盤に、データとテクノロジーを活用した統合型PRソリューションを提供している。

　一方サニーサイドアップグループは中長期経営の戦略方針として、ブランドコミュニケーション事業の強化とデジタル領域対応を進めている。近年は、PR活動の成果の可視化やデータ分析に基づく戦略立案へのニーズが高まっており、テクノロジーを活用したサービス体制の強化が重要な課題となっていた。

　今回の株式取得によって、ビルコムが持つPR Tech分野のデータ活用や効果測定ノウハウと、サニーサイドアップグループが持つPR発想を活かしたコミュニケーションソリューションを連携。それにより、PR業務の実行から効果測定、クライアントの事業成長支援まで一貫したサービス提供体制を強化する狙いだ。

　今後は、ビルコムのサービスと既存事業の統合により、クライアントニーズに幅広く応える体制を構築。人材交流やグループ横断のプロジェクトも推進し、知見共有による統合効果の最大化を目指すという。

【関連記事】
ビルコム、PR Analyzerに行動変容分析機能を追加　広報・PR活動の影響の定量的な把握が可能に
サニーサイドアップ、シニア・ストラテジック・アドバイザーに北川廣一氏が就任
講談社の「ゲキサカ」とサニーサイドアップ、データ提供による多様な業界でのマーケティング支援を開始
サニーサイドアップとMazeru Share、男性美容市場向けマーケティング支援の専門組織を発足
サニーサイドアップグループ、三菱商事系投資ファンド「丸の内キャピタル」とパートナーシップ契約を締結

関連リンク
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/27 07:15

イベント

