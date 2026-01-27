×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

本当に成果につながる施策か？「因果AI」技術を用いた検証アプローチを解説【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！　場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

AI時代にこそ求められる価値創造と意思決定

　3月4日（水）16:50～17:20に行われるセッション『AI時代にこそ求められる価値創造と意思決定 ～ 因果を捉える科学的アプローチで、成果を再現する組織へ ～』では、hootfolioの代表取締役 笠原 健太氏が登壇。

　生成AIの普及により企画アイデアを生み出すハードルが下がった一方で、「本当に成果につながるのか」を確かめる手段が未だ確立されていない課題に対し、世界で注目を集める「因果AI」技術を用いたアプローチを解説します。

　データから“成果を動かす要因”を特定する独自の因果AI「causal analysis®」を提供し、施策の立案から検証までを科学的アプローチで一気通貫に実践する方法について、具体的な事例とともにご紹介します。

■このセッションで学べるポイント

  • 最優先で対処すべきキードライバーを因果分析から特定し、施策の効果を最大40％向上させる方法
  • 施策を実行する前に、効果をクイックに検証する方法
  • 科学的アプローチによって、ステークホルダーを納得させる方法

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）
【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/27 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50342

イベント

