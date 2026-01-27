本当に成果につながる施策か？「因果AI」技術を用いた検証アプローチを解説【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！ 場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

AI時代にこそ求められる価値創造と意思決定

3月4日（水）16:50～17:20に行われるセッション『AI時代にこそ求められる価値創造と意思決定 ～ 因果を捉える科学的アプローチで、成果を再現する組織へ ～』では、hootfolioの代表取締役 笠原 健太氏が登壇。

生成AIの普及により企画アイデアを生み出すハードルが下がった一方で、「本当に成果につながるのか」を確かめる手段が未だ確立されていない課題に対し、世界で注目を集める「因果AI」技術を用いたアプローチを解説します。

データから“成果を動かす要因”を特定する独自の因果AI「causal analysis®」を提供し、施策の立案から検証までを科学的アプローチで一気通貫に実践する方法について、具体的な事例とともにご紹介します。

■このセッションで学べるポイント 最優先で対処すべきキードライバーを因果分析から特定し、施策の効果を最大40％向上させる方法

施策を実行する前に、効果をクイックに検証する方法

科学的アプローチによって、ステークホルダーを納得させる方法

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）

【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

