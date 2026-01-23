「データはあるのに勘頼み」からどう脱却する？ “意思決定の壁”の突破口【3/3開催・参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

データ活用を阻む「見えない壁」の正体と、その解決策

「データは揃っているはずなのに、結局判断は経験と勘」、「分析はしているが、施策に活かしきれていない」こうしたお悩みを抱えるマーケターは少なくありません。

3日（火）15:20～15:50に行われるセッション「データ活用が進まない - 意思決定を止めている“見えない壁”の正体と処方箋」では、多くの企業で共通して起きているデータ活用の進まない背景をひも解きながら、データを整え、分析し、次の施策に活かしていくためのヒントについてデモを交えながらご紹介いたします。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること マーケターのデータ活用における3つの壁

データ活用を実践するための必要な仕組みや構造は何か

データ活用のためのマーケティングユースケース

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

