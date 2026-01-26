×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。

【新年特集】2025→2026　キーパーソンによる予測と展望

2026年、競争の舞台は「意思決定と行動」へ。西口一希氏が示す、未来を拓く「学習駆動アクション」とは

　様々な企業の支援とともに、実務に活用できるマーケティング知識を厳選・体系化した学習Webサイト「Wisdom-Beta」での発信も行う西口一希氏。本記事では2026年の展望として、AI時代の差別化要因となる「意思決定」と「行動」、そしてそれらを実現する仕組みについて西口氏にうかがいました。AIで誰もが高度な知見にアクセスできるようになった中、AIを最大限活用して競争に差をつけるポイントとは。

知識がコモディティ化した今、差をつけるのは「意思決定」と「行動」

──2025年を振り返って、いかがでしょうか。昨年の年始企画では、2025年は「情報のカオス化」を背景に、多様な個人が信じる情報を選び取り意思決定する「個人の時代」の加速を予測されていました。

　予想通り、AIの発展で生み出される情報の量が圧倒的に増えました。もはや個人が消化できる情報の量としては、ほぼ最大に達していると感じます。

　2025年で特筆すべきは、AIが“十分すぎるほど賢くなった”点です。普通の人間ができるレベルを軽々と超え、もはや情報の取捨選択に悩む段階ではなく、AIが最適な選択肢をリアルタイムで提示してくれる。そうなると、次に問われるのは、出された情報や選択肢をどう扱うかです。

株式会社Strategy Partners 代表取締役社長／Wisdom Evolution Company株式会社 代表取締役社長 西口一希氏
株式会社Strategy Partners 代表取締役社長／Wisdom Evolution Company株式会社 代表取締役社長 西口一希氏

──ビジネスにおいても同様の流れが来ているのですね。

　そうですね。様々な革新的AIツールの登場により、私たちのビジネス環境は根本から変わりました。かつて組織だけの財産だった専門知識やナレッジは、今や誰もが瞬時に、大量に入手できるようになり、形式知化も容易です。これは、知識そのものが「コモディティ（汎用品）」になったことを意味します。

　この変化により、2026年以降の競争の舞台は大きく移り変わりました。もはや「どれだけ多くの知識を持っているか」は勝負の決め手ではありません。真の戦場は、手に入れた膨大な知識を独自の価値観で判断し、具体的な行動へと変える力、すなわち「知識を行動に転換する力」へと移行したのです。

──AIが進化し環境が整った一方で、新たなビジネス課題も生まれていますか。

　AIは既に、情報を集約・分析し、最適な提案までこなせます。しかし、多くのビジネス現場ではその先の「意思決定」や「行動」を人間側が止めているのが現状です。情報や提案といった検討材料が増えた分、相談や確認、会議を重ねて逡巡する時間ばかりが増えてしまう。AIが真価を発揮することを、人間が妨げている状況といえます。

　ビジネスの本質は、出された選択肢の中から「やるか、やらないか」を決めて実行することです。ところが、意思決定に責任がともなうためなかなか動けず、意思決定のスピードがAIの提案スピードに追いつかない状態を生んでいます。2026年は、この“人間というボトルネック”をどう解消するかが、企業の競争力を左右するといえるでしょう。

AI時代の企業の未来を切り拓く「学習駆動アクション」

──企業やマーケターはどう動くべきでしょうか。

　新しい時代に決定的な差をつけるコンセプトとして、「学習駆動アクション」を紹介します。これは単に行動するだけでなく、結果から学び、その学びを次の行動へと絶えずつなげていくサイクルです。

　知識や情報そのものの価値が相対的に下がったAI時代において、大切なのはそれらをいかに活用し、現実に変化を起こすかです。AIが優れた洞察を瞬時に出してくれるからこそ、その情報をどう解釈し、何を実行するかというプロセスの価値が高まっています。知識や知恵は、それ自体では現実を1ミリも動かしません。

　誰もが同じスタートラインに立てる今、競争の始まりは「知識を得た瞬間」ではなく、「判断を下し、最初の一歩を踏み出す瞬間」になります。そして、その一歩の質を決めるのが、意思決定や行動の基盤となる「判断軸」です。これは、独自の価値観や戦略を反映した、意思決定のための一貫したルールであり、組織のOS（オペレーティングシステム）とも呼べるものです。

　判断軸は、主に以下の3つの要素で構成されます。

（1）目的関数：何を「勝ち」とするか
短期的な利益なのか、長期的なシェアなのか。最終的に目指すゴール

（2）制約：何を「やらない」か
ブランドの毀損や法的リスクなど、決して越えてはならない一線を引く

（3）優先順位：何を優先し、何を捨てるか（トレードオフ）
スピードと品質、コストと機能など、二律背反する要素のどちらを取るかを定める

　AIが出す分析や一般論が現場で「役に立たない」と感じられるのは、この判断軸が定義されていないからです。判断軸がなければ、知識は単なる材料に過ぎません。明確な判断軸という「選別装置」を通すことで、私たちは具体的なアクションを選択するステップへと進めます。

この記事の著者

吉永 翠（編集部）（ヨシナガ ミドリ）

大学院卒業後、新卒で翔泳社に入社しMarkeZine編集部に所属。学生時代はスポーツマーケティングの研究をしていました。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

西口 一希（ニシグチ カズキ）

大阪大学経済学部卒業、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（P＆G）マーケティング本部に入社。ブランドマネージャー、マーケティングディレクターを歴任。ロート製薬 執行役員マーケティング本部長として「肌ラボ」「Obagi」「メラノCC」「デオウ」「ロート目薬」などの60以上のブランドを統括。ロクシタンジャポン代表...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/26 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50281

