MarkeZineニュース

参加者数を最大化するBtoC販促の定石！ CV率を劇的に向上させる手法とは【参加無料】

3月3・4日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、60以上のセッションを企画したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）・4日（水）に開催！　場所は、ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（KITTE 4階）です。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

参加者数を最大化するBtoC販促の定石

セッション登壇者画像など
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら
※事前登録はお早めに

　3月3日（火）14:35～15:05に行われるセッション『参加者数を最大化するBtoC販促の定石 ～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法～』では、SBギフトの藤本 耕平氏が登壇。

　現代の販促において成否を分ける、景品の「魅力」と「応募の手軽さ」の両立についてお話しします。住所入力や配送待ちといったユーザーの離脱要因を排除し、スマホ完結で即時にインセンティブを届ける手法を解説。

　在庫リスクや配送コストをゼロにする運用DXのメリットとともに、累計導入実績に基づく具体的な成功事例を交え、販促の定石をお伝えします。

■このセッションで学べるポイント

  • コンビニ等の身近な店舗を活用し、ユーザーの「今すぐ欲しい」を刺激する心理的戦術
  • 少額多当へのシフトで「当たりそう」な期待感を高め、キャンペーン応募数を最大化する戦略
  • 住所不要の「スマホ完結UX」で離脱を徹底排除し、コンバージョン率を最大化する導線設計

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

あわせてチェックしたいセッション

3月3日（火）16:05～16:35

『「おもちゃ」から「スポーツ」へ。「BEYBLADE X」が世界累計出荷数4,000万個突破を実現したパーセプションチェンジとタッチポイントの設計【アワード受賞企画】』

3月3日（火）18:20～19:00

『成長し続けるサンリオに学ぶ、“推し活社会”でブランドが選ばれ続ける理由──「サンリオ時間」を拡張するファン体験設計とエンゲージメントプラットフォーム「Sanrio＋」の全貌』

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring 開催概要

【日時】2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）、3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定
【場所】ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階）

【参加費】無料（事前登録制）
【主催】株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/23 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50333

