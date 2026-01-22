×
【新年特集】2025→2026　キーパーソンによる予測と展望

2026年、注目ブランドはどう動く？【ファンケル／ミツカン／ヤッホーブルーイング編】

　AIが効率化を加速させる一方で、物価高騰が「真の価値」を厳しく問いかけた2025年。生活者の関心は、表層的な流行よりも「本質的なもの」へとシフトしています。変化の激しいこの1年、日本を代表するブランドはどのようなチャレンジを行い、2026年に何を見据えているのか。ファンケル「ウェルエイジプレミアム」担当の向山氏、Mizkan「ZENB」担当の田中氏、ヤッホーブルーイング「よなよなエール／有頂天エイリアンズ」担当の本田氏にお話をうかがいました。

【ファンケル】発売1ヵ月で販売休止になるほどの反響。「加齢対策」の常識を変える挑戦

画像を説明するテキストなくても可
株式会社ファンケル　健康食品事業本部 ウェルエイジングブランド 部長　向山嘉一氏
担当ブランド：ウェルエイジプレミアム

Q.2025年はどのようなチャレンジをされましたか？

A.「老化はケアできる」という新常識を打ち出し、納得感を醸成するコミュニケーション

　「ウェルエイジプレミアム」は、機能性関与成分「キンミズヒキ由来アグリモール類」が持つ、加齢により増える細胞を除去する作用メカニズムにより、「疲れを感じやすい中高年の一時的な疲労感を軽減し、前向きな気分を維持する」ことをヒト臨床試験で確認した機能性表示食品です。2025年4月より発売を開始しました。

「ウェルエイジプレミアム」
「ウェルエイジプレミアム」

　マーケティングプランは、発売前の予告期、発売以降の啓発期、発売半年後のチャネル拡大期と設定しました。予告期では、作用メカニズムの実証をフックにメディアアプローチを展開。想定以上のメディア露出を獲得することができ、老化はケアできるという知覚をもたらし、「加齢対策と言えばファンケル」という話題化に成功しました。

　その結果、発売1ヵ月で計画を4倍上回る売上となり、発売以降にプランニングしていた啓発期のプロモーション（メディア・KOLタイアップや新規獲得策）は全て中止し、販売も5月中に休止しました。その後、原料調達、生産体制再強化を行い、10月より販売を再開しています。

　マーケティング活動の中止を余儀なくされましたが、本商品に関して十分な手ごたえを感じており、次年度のマーケティングに向けた動きを強化しました。

Q.2026年に仕掛けようとしていること、少し教えてください！

A.「ウェルエイジプレミアム」を生活に取り入れる意義の啓蒙と定着

　再販売のタイミングに合わせ、発売前の予告期で高まった話題の再点火を目指します。売上の好調さを適切に伝えるとともに、企業サイトでは専門家監修のわかりやすい解説や、キンミズヒキ由来アグリモール類の研究アップデートを継続的に公開し、信頼性と最新性の両立を図ります。

　チャネルは直営店舗・直営通販・卸売のそれぞれで、単なる販売にとどまらず、ブランドの意義が伝わる売り場づくりを推進します。特に店頭では測定・カウンセリングを強化し、通販では定期購入の始めやすさと続けやすさを改善。卸では「加齢対策」の文脈が伝わる棚設計とPOPの導入を目指します。これらを通じて、ファンケルの研究力と誠実さを実感いただける接点を増やし、「加齢対策＝ファンケル」の認知を確立させます。

【ミツカン】麺・パンから「おやつ」へ。グルテンフリーの裾野を広げ、日常に定着させる「入り口」戦略

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/22 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50267

