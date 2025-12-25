×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

10年選手のデータ基盤を刷新！WOWOWが目指したのは「仕組み」「ガバナンス」「人」の進化

　DXの加速にともない、データ活用は企業の競争力を左右する生命線となっています。しかし、早期に取り組みを始めた先進企業ほど、過去に構築したデータ基盤の経年劣化がボトルネックとなっているようです。WOWOWもまたこの課題に直面し、約10年運用したデータ基盤の刷新に踏み切りました。MarkeZineでは、同社のデータ基盤刷新プロジェクトを率いたWOWOWの稲垣氏とDataCurrentの古田氏を取材。データマネジメントの考え方を取り入れた新基盤の構築・活用プロセスに迫りました。

10年選手のデータ基盤に生じた綻び

──WOWOWではデータ活用においてどのような課題が見えていましたか？

稲垣：データ基盤の経年劣化が課題でした。有料放送事業と配信事業を展開する当社では、2000年代半ばから会員データを活用した事業活動を行っています。2010年代半ばに構築したデータ基盤では、ユースケースの数に対して時間的・技術的な制約が多く、もどかしさを感じていました。

WOWOW　デジタル戦略局 データマネジメント・ユニット ユニット長　稲垣 幸俊氏
WOWOW　デジタル戦略局 データマネジメント・ユニット ユニット長　稲垣 幸俊氏

稲垣：旧基盤を更新するか、新しいデータ基盤を立ち上げるか。社内で検討した結果「事業貢献のためのデータ活用」を実現するためには後者が最善だと判断しました。

──旧基盤の問題点をもう少し詳しく教えてください。

稲垣：いくつかありますが、大きかったのは「データマネジメント」の考え方をシステムや運用に反映しきれていなかった点です。旧基盤の構築から約10年間、中長期的な見通しやガバナンスの意識が希薄なまま、都度発生する活用ニーズに応じてデータ基盤の機能を増やしてきました。その結果、構造が煩雑化・複雑化してしまい、ほとんどのメンバーが理解できない状態になっていたのです。

　新しいことを試そうにも、複雑な構造を紐解くところからスタートしなければならず、中にはせっかく紐解けても今の基盤では実現が難しいことが判明して終わるケースもしばしばありました。また、複数のBIツールが社内に乱立していたことも、データ活用の煩雑さを助長していたように思います。

古田：過去に構築したデータ基盤に、様々な機能をつぎはぎで追加した結果、使い勝手が損なわれてしまうケースはよくあります。システムだけでなく、組織文化など様々な要因が絡み合って生じる課題です。

DataCurrent　取締役COO　古田 誠氏
DataCurrent　取締役COO　古田 誠氏

目的ドリブンの進め方が成功の鍵

──今うかがった課題を解決するため、データ基盤の刷新に踏み切ったとのことですが、改革のパートナーとしてDataCurrentを選んだ理由について教えてください。

稲垣：大きく二つあります。第一に実績です。データ基盤の構築実績や、構築後の支援実績が豊富な点は魅力でした。基盤の構築実績だけを見ると、同じくらい豊富な企業さんもいらっしゃいましたが、その中でもGoogle Cloudの認定技術者が複数名在籍するなど、技術的な裏付けも決め手の一つとなりました。

　良好なパートナー関係を築けそうだと感じた点も、決め手の一つです。古田さんのお人柄やチームの機動力はもちろんですが、驚いたのは当社が提示したRFP（提案依頼書）の読み込みの深さです。当社にとってのベストを念頭に置きながら、我々の仮説に囚われることなく、違うものは「違う」と提案していただけました。我々の課題を深く理解いただいている安心感がありましたし、パートナーとして長期に亘って伴走いただきたいと感じられた点が最も大きかったと思います。

──データ基盤の刷新プロジェクトをどのように進められたのでしょうか？　流れを教えてください。

稲垣：2024年8月にプロジェクトがスタートしました。新しいデータ基盤のリリースは2025年6月25日です。DataCurrentさんのお力添えもあり、予定していたタイミングでリリースすることができました。

　最も時間をかけたプロセスは「新しいデータ基盤で何をしたいのか」を具体的にする工程です。我々の部門が中心となり、各部門のキーパーソンをアサインした上でデータ活用のユースケースを洗い出しました。やりたいことを実現するためには、膨大な数のシステムを連携しなければなりません。限られた期間の中で、DataCurrentさんには我々と同じ目線に立ってもらいながら、基盤の構築を進めました。

古田：ユースケースを抽出する際、10近い部門とのヒアリングに立ち会わせていただきました。通常は「どんなデータがあるか」「それをどう組み合わせていくか」という発想になりがちですが、WOWOW様の場合はユースケース起点で「何をしたいのか」を深掘りされていて。そのおかげで当社がWOWOW様のビジネスを深く理解することができたため、非常に良い導入だったと振り返ります。

次のページ
DataCurrentだけがクラウド基盤の見直しを提案したワケ

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社DataCurrent

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/25 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50187

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化 NEW
  2. 2
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  3. 3
    Spotifyが描く日本市場の拡大戦略。「楽しみしかない」伸びしろと、各種アップデートの全体像 NEW
  4. 4
    AI検索時代におけるWebサイトの効果測定はどうやる？マーケターが見ておきたい4つの指標を紹介
  5. 5
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  6. 6
    「ルート営業」と何が違う？ BtoBマーケの切り札「ABM」のよくある誤解と本質を庭山一郎氏に聞く NEW
  7. 7
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  8. 8
    「全員プランナー化」が現実に。AIとの“忖度なき壁打ち”で、プラニングの解像度が劇的向上
  9. 9
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力
  10. 10
    CVR改善率163％の事例も！電通デジタルが∞AI LPで実現するのは「意味のある量産」
  1. 1
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  2. 2
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  3. 3
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  4. 4
    Z世代とY世代、時代の変化を比較　「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を紐解く
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    稼働転換率326%増！タイミーの潜在ワーカーを動かしたYahoo!広告「動的ディスプレイ広告」の真価
  7. 7
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  8. 8
    資生堂「クレ・ド・ポー ボーテ」グローバルECサイト構築の道のり──ブランドらしさと実運用の両立
  9. 9
    売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」が戦略の実行プロセスを公開　鍵は感情ニーズ×スクラム組織
  10. 10
    EC売上10倍のパルと、7,000人の個を解き放つ資生堂。AIQと語る「売れるSNS接客」の体制作り