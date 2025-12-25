10年選手のデータ基盤を刷新！WOWOWが目指したのは「仕組み」「ガバナンス」「人」の進化

DXの加速にともない、データ活用は企業の競争力を左右する生命線となっています。しかし、早期に取り組みを始めた先進企業ほど、過去に構築したデータ基盤の経年劣化がボトルネックとなっているようです。WOWOWもまたこの課題に直面し、約10年運用したデータ基盤の刷新に踏み切りました。MarkeZineでは、同社のデータ基盤刷新プロジェクトを率いたWOWOWの稲垣氏とDataCurrentの古田氏を取材。データマネジメントの考え方を取り入れた新基盤の構築・活用プロセスに迫りました。

10年選手のデータ基盤に生じた綻び

──WOWOWではデータ活用においてどのような課題が見えていましたか？

稲垣：データ基盤の経年劣化が課題でした。有料放送事業と配信事業を展開する当社では、2000年代半ばから会員データを活用した事業活動を行っています。2010年代半ばに構築したデータ基盤では、ユースケースの数に対して時間的・技術的な制約が多く、もどかしさを感じていました。

WOWOW デジタル戦略局 データマネジメント・ユニット ユニット長 稲垣 幸俊氏

稲垣：旧基盤を更新するか、新しいデータ基盤を立ち上げるか。社内で検討した結果「事業貢献のためのデータ活用」を実現するためには後者が最善だと判断しました。

──旧基盤の問題点をもう少し詳しく教えてください。

稲垣：いくつかありますが、大きかったのは「データマネジメント」の考え方をシステムや運用に反映しきれていなかった点です。旧基盤の構築から約10年間、中長期的な見通しやガバナンスの意識が希薄なまま、都度発生する活用ニーズに応じてデータ基盤の機能を増やしてきました。その結果、構造が煩雑化・複雑化してしまい、ほとんどのメンバーが理解できない状態になっていたのです。

新しいことを試そうにも、複雑な構造を紐解くところからスタートしなければならず、中にはせっかく紐解けても今の基盤では実現が難しいことが判明して終わるケースもしばしばありました。また、複数のBIツールが社内に乱立していたことも、データ活用の煩雑さを助長していたように思います。

古田：過去に構築したデータ基盤に、様々な機能をつぎはぎで追加した結果、使い勝手が損なわれてしまうケースはよくあります。システムだけでなく、組織文化など様々な要因が絡み合って生じる課題です。

DataCurrent 取締役COO 古田 誠氏

目的ドリブンの進め方が成功の鍵

──今うかがった課題を解決するため、データ基盤の刷新に踏み切ったとのことですが、改革のパートナーとしてDataCurrentを選んだ理由について教えてください。

稲垣：大きく二つあります。第一に実績です。データ基盤の構築実績や、構築後の支援実績が豊富な点は魅力でした。基盤の構築実績だけを見ると、同じくらい豊富な企業さんもいらっしゃいましたが、その中でもGoogle Cloudの認定技術者が複数名在籍するなど、技術的な裏付けも決め手の一つとなりました。

良好なパートナー関係を築けそうだと感じた点も、決め手の一つです。古田さんのお人柄やチームの機動力はもちろんですが、驚いたのは当社が提示したRFP（提案依頼書）の読み込みの深さです。当社にとってのベストを念頭に置きながら、我々の仮説に囚われることなく、違うものは「違う」と提案していただけました。我々の課題を深く理解いただいている安心感がありましたし、パートナーとして長期に亘って伴走いただきたいと感じられた点が最も大きかったと思います。

──データ基盤の刷新プロジェクトをどのように進められたのでしょうか？ 流れを教えてください。

稲垣：2024年8月にプロジェクトがスタートしました。新しいデータ基盤のリリースは2025年6月25日です。DataCurrentさんのお力添えもあり、予定していたタイミングでリリースすることができました。

最も時間をかけたプロセスは「新しいデータ基盤で何をしたいのか」を具体的にする工程です。我々の部門が中心となり、各部門のキーパーソンをアサインした上でデータ活用のユースケースを洗い出しました。やりたいことを実現するためには、膨大な数のシステムを連携しなければなりません。限られた期間の中で、DataCurrentさんには我々と同じ目線に立ってもらいながら、基盤の構築を進めました。

古田：ユースケースを抽出する際、10近い部門とのヒアリングに立ち会わせていただきました。通常は「どんなデータがあるか」「それをどう組み合わせていくか」という発想になりがちですが、WOWOW様の場合はユースケース起点で「何をしたいのか」を深掘りされていて。そのおかげで当社がWOWOW様のビジネスを深く理解することができたため、非常に良い導入だったと振り返ります。