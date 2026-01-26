×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

その広告、ユーザーは「コンテンツ消費」モードかも。メルカリが語るCVまでの距離を縮めるデータ戦略

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

2,800万人の「買い物モード」だから効く！メルカリAdsのデータ戦略

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　「SNSや動画でリーチは取れているのに、肝心のコンバージョン（購入）に繋がらない」「ユーザーが広告を『ノイズ』と感じてスルーしてしまう」こうした課題の根底には、ユーザーが情報を消費する「モード」と、広告が提供する「オファー」の乖離があります。

　3日（火）17:35～18:05に行われるセッション「「買い物モード」の2,800万人にアプローチ。CVまでの距離を縮める「メルカリAds」の独自のデータ戦略と成功事例」では、月間2,800万人以上が利用するメルカリ独自の「お買い物モード」というモーメントの正体をひも解きます。

　ユニークな行動データと、eKYCに基づく精緻な1st Party Dataをどう掛け合わせ、深いペルソナ分析に繋げるのか。実際の出稿ストーリーや成功事例を交えながら、広告を「成果」に変えるための具体的なヒントをご紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること

  • 「閲覧モード」と「購買モード」の違いと、CVRを高めるメディア特性
  • 2,800万人の「売る・買う」データ×eKYCが実現する、圧倒的に深いペルソナ分析
  • データから導き出す、明日から使える具体的な出稿・成功事例の勝ちパターン

同日おすすめセッション

3月3日（火）14:35～15:05

参加者数を最大化するBtoC販促の定石 ～スマホ完結のデジタルギフトで「応募の心理的ハードル」を下げ、CV率を劇的に向上させる手法～

3月3日（火）15:20～15:50

データ活用が進まない - 意思決定を止めている“見えない壁”の正体と処方箋

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

2026/01/26 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50338

イベント

