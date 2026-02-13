LinkedInの国内メンバー数が500万人を超える　ミレニアル・Z世代が全体の約8割

リンクトイン・ジャパンは、世界13億人の会員数を擁するビジネス特化型ソーシャルネットワーキングサービス「LinkedIn（リンクトイン）」の日本国内メンバー数が、2025年12月時点で500万人を突破したと発表した。

編集部が独自に得た回答によると、日本の会員の構成比は、ミレニアル世代が約50％、Z世代が約30％となっており、特にZ世代の会員数が増加しているという。また2025年時点で、日本のZ世代のメンバーは、国内平均と比べて27％多くのつながりを持ち、ミレニアル世代も11％多いことが判明した。

これらの背景について、LinkedIn APAC Head EconomistのPei Ying CHUA氏は、「日本のZ世代において『キャリアオーナーシップ』への意識が高まっている証だ」と分析している。

こうした利用拡大の背景には、テクノロジー進化に伴う労働市場の激変がある。LinkedInの予測では、2030年までに同じ職種で必要なスキルの70％が変化するとされており、実際に2024年に採用された労働者の10％は、2000年には存在しなかった職種に就いているという。

