MarkeZineニュース

LinkedInの国内メンバー数が500万人を超える　ミレニアル・Z世代が全体の約8割

　リンクトイン・ジャパンは、世界13億人の会員数を擁するビジネス特化型ソーシャルネットワーキングサービス「LinkedIn（リンクトイン）」の日本国内メンバー数が、2025年12月時点で500万人を突破したと発表した。

　編集部が独自に得た回答によると、日本の会員の構成比は、ミレニアル世代が約50％、Z世代が約30％となっており、特にZ世代の会員数が増加しているという。また2025年時点で、日本のZ世代のメンバーは、国内平均と比べて27％多くのつながりを持ち、ミレニアル世代も11％多いことが判明した。

　これらの背景について、LinkedIn APAC Head EconomistのPei Ying CHUA氏は、「日本のZ世代において『キャリアオーナーシップ』への意識が高まっている証だ」と分析している。

　こうした利用拡大の背景には、テクノロジー進化に伴う労働市場の激変がある。LinkedInの予測では、2030年までに同じ職種で必要なスキルの70％が変化するとされており、実際に2024年に採用された労働者の10％は、2000年には存在しなかった職種に就いているという。

【関連記事】
LinkedIn、LinkedInラーニングの制作スタジオを開設　APACで唯一
LinkedIn、仕事の価値観の変遷を調査　ライフワークにおける優先順位は仕事から家庭に
SHIBUYA109 lab.、Z世代の2026年トレンド予測を発表／アテンション・デトックスに注目
Hakuhodo DY ONE、Z世代向けのBeReal広告クリエイティブサービスを提供開始
「再訪したい国」日本が1位に／Z世代訪日客は「マンガ・アニメ」志向も【電通調査】

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2026/02/13 07:45

