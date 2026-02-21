埼玉西武ライオンズ登壇：ファンの隠れた“熱狂”を発見するデータ活用戦略【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

埼玉西武ライオンズがファンマーケティングを語る！

スポーツエンターテインメントは、昨今、データを活用したマーケティングがとりわけ進んでいる業界です。埼玉西武ライオンズも例にもれず、行動データを活用したファンマーケティングに取り組んでいます。

3月4日（水）13:40 - 14:20に行われるセッション『ファンの隠れた“熱狂”を発見する！埼玉西武ライオンズ×Amplitude AI。ユーザー行動データに潜む「意外な真実」が次の施策を変える』で、その取り組みの詳細を紹介。

ファンの熱量や、その背景にある文脈を可視化し、次のマーケティング施策に繋げていくか――埼玉西武ライオンズの新たなチャレンジが語られます。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら