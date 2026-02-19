NECと伊藤園が語る、AI×実購買傾向データによる次世代リサーチとスピーディーな意思決定

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

伊藤園が語る、NEC独自AIと実購買傾向データから見える顧客の本音

変化の激しいAI時代、マーケターに求められるのは「スピード」と「深い顧客理解」の両立です。しかし、従来のリサーチ手法は時間とコストがかかり、施策の意思決定や実行スピードが課題になりがちでした。

3月3日（火）13:40～14:20に行われるセッション『「会わずに聞く」 AI時代の商品企画＆マーケティング ～NECと伊藤園が語る、独自AIと実購買傾向データから導く「顧客の本音」の引き出し方～』では、NECが提供するマーケティング施策立案ソリューション「BestMove（ベストムーブ）」を用いた、スピードと質を両立した確信ある意思決定の実現が語られます。

実際の顧客に合わずにインタビューやアンケートなどを行う方法や、伊藤園の具体的な活用例と成果、NECの独自AI技術と実購買傾向データを組合わせた次世代AIリサーチ手法の全体像をお確かめください。

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

