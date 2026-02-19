×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

NECと伊藤園が語る、AI×実購買傾向データによる次世代リサーチとスピーディーな意思決定

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

伊藤園が語る、NEC独自AIと実購買傾向データから見える顧客の本音

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　変化の激しいAI時代、マーケターに求められるのは「スピード」と「深い顧客理解」の両立です。しかし、従来のリサーチ手法は時間とコストがかかり、施策の意思決定や実行スピードが課題になりがちでした。

　3月3日（火）13:40～14:20に行われるセッション『「会わずに聞く」 AI時代の商品企画＆マーケティング ～NECと伊藤園が語る、独自AIと実購買傾向データから導く「顧客の本音」の引き出し方～』では、NECが提供するマーケティング施策立案ソリューション「BestMove（ベストムーブ）」を用いた、スピードと質を両立した確信ある意思決定の実現が語られます。

　実際の顧客に合わずにインタビューやアンケートなどを行う方法や、伊藤園の具体的な活用例と成果、NECの独自AI技術と実購買傾向データを組合わせた次世代AIリサーチ手法の全体像をお確かめください。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月3日（火）11:55～12:25

「戦略は伝えるな、使わせろ」　浸透×現場連携で「失敗70%」をひっくり返すマーケ設計

3月3日（火）15:20～15:50

指名検索CV数215%増！CPA最適化、認知施策の限界を超え“選ばれる理由”を設計するミドルファネル攻略

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

