連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZineニュース

「単発バズ」で終わらせない。Z世代を動かすショートドラマの成功法則と“NG設計”【参加無料】

3月開催！「MarkeZine Day」セッション情報

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2026 Spring」が、3月3日（火）、4日（水）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

“単なるバズ施策”で終わらせない！企業の最新ショートドラマ活用術

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　SNS施策が飽和する現在、「再生数は伸びたが、それがビジネスの成果にどう繋がったのか」という課題を抱える企業が増えています。注目を集める「ショートドラマ活用」においても、単なる一過性のブームで終わらせないための戦略が求められています。

　そんなショートドラマを、単なる若年層向けの話題作りではなく、ブランド構築から獲得・来店までを動かす「統合型マーケティング装置」へと進化させる手法を学べるのが、3月4日（水）16:05～16:35に行われるセッション「バズのその先へ。ショートドラマは“Z世代施策”を超えた、ブランディング/行動変化を生み出す次世代マーケティング」です。

　本セッションでは、数々のヒット作を生み出す「ごっこ倶楽部」の仲子氏と、ショート動画開発の第一人者であるセプテーニの江村氏が登壇。再生数という指標を超え、ブランド好意度や利用意向、さらには実店舗への送客までをいかに設計し、成果を可視化するのか。実際の成功事例と、陥りがちな「NG設計」を交えて、その舞台裏を余すことなく公開します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

同日おすすめセッション

3月4日（水）13:40～14:20

ファンの隠れた“熱狂”を発見する！埼玉西武ライオンズ×Amplitude AI。ユーザー行動データに潜む「意外な真実」が次の施策を変える

3月4日（水）14:35～15:05

AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義するー

他にもセッション多数！ そのほかのセッションは「タイムテーブル」をチェック！

MarkeZine Day 2026 Spring開催概要

・日時：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
　　　　2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/22 09:00 https://markezine.jp/news/detail/50465

イベント

