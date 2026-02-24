×
MarkeZineニュース

アルゴリズムの外にあるものとの出会いを。メルカリ、体験型イベント「変なフリマ」を渋谷で期間限定開催

　メルカリは、2月27日～3月1日までの3日間、東京・渋谷のOPENBASE SHIBUYAにて、体験型フリーマーケットイベント「変なフリマ」を開催する。

　本イベントでは、約200点の「偏愛アイテム」が集結。開催を記念した現役高校生アーティストMON7Aさんによる限定フリーマーケットの他、見るだけでなく、体験・購入もできる参加型没入型企画が展開される。

　アルゴリズムの進化による効率的な商品検索の利便性もある一方で、「予想外の商品と出会い、ワクワクする機会が減った」と感じているユーザーも出てきている。今回のイベントは、「アルゴリズムの外にあるモノ」の価値や偶然の出会いを提供する場として、企画されたもの。展示・体験・購入が一体となった構成で、検索では出会いにくい“誰かが愛しすぎたモノ”との新たな接点を創出する。

　なお、「メルカリ」内では、取引規模は大きくないものの、特定のジャンルを深く愛する人たちによって継続的に取引が行われているニッチな界隈が数多く存在する。同イベントで掲げる“変”とは、一般的に言われる奇抜さや違和感ではなく、特定のモノやジャンルにおいて、誰かが愛しすぎた結果として生まれた”愛”の形であると定義されている。

MarkeZine（マーケジン）
2026/02/24 08:00 https://markezine.jp/news/detail/50453

