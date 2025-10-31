お笑い芸人「ミキ」と京でん竜田氏が実演：Amazon AdsとCanvaの連携で広告がすぐに作れる⁈

2025年9月にAmazon Adsが開催した「Amazon Ads Local Tokyo Business Accelerator」。基調講演の後半には、お笑い芸人の「ミキ」（昴生、亜生）がスペシャルゲストとして登場。京都の革小物メーカー「京でん」の竜田昌雄氏を迎え、Amazon Adsとデザインプラットフォーム「Canva」の連携を活用した広告クリエイティブ制作の実演が行われた。「AI vs 人間」のキャッチコピー対決から、6分で動画広告を作成するチャレンジまで、笑いと学びが詰まったセッションをレポートする。

「Rising Stars」に出演中、京でん竜田氏・お笑いコンビ「ミキ」が登壇！

司会：それではゲストの方々をお呼びしようと思います。まずは、京でん代表取締役の竜田昌雄さんです。

竜田：こんにちは、京でんの竜田です。私たちは京都の小さな工房で革小物「COTOCUL（コトカル）」というブランドを営んでいます。「コト」には古い都という意味を込めており、モノ作りを通じて京都の文化や歴史を発信していけたらと思っています。今日はよろしくお願いします！

株式会社京でん 代表取締役 竜田昌雄さん

司会：そして、今日はスペシャルゲストが他にもいらっしゃいます。ご登場いただくのは、超大物ゲスト、お笑いコンビ「ミキ」のお二方です！

ミキ（亜生・昴生）：よろしくお願いします～！

お笑いコンビ「ミキ」の亜生さん（左）と昴生さん（右）

司会：Amazon Adsは中小規模の販売事業者様向けに、Amazon Adsの活用事例と皆さんの成功ストーリーを紹介するドキュメンタリー動画シリーズ「Rising Stars」をYouTubeで公開しています。この「Rising Stars」のスピンオフコンテンツである「ライジングスターズゼミ」に、京でんの竜田さんとお笑いコンビのミキのお二人が出演されていました。私も動画を視聴しましたが、とても面白かったです。

亜生：ありがとうございます。あの動画が広告で何回も流れてくるらしく、ケンドーコバヤシさんが「動画見過ぎて、もう内容覚えてまうわ！」って言ってました。

昴生：楽屋で「なんでYouTubeを見る度にお前ら見なあかんねん！」って言われましたよ（笑）。

司会：それだけ反響があるということですね。竜田さんは反響いかがでしたか？

竜田：実は、今回の出演がきっかけでテレビでも「コトカル」を紹介してもらいまして、注文が殺到しました。今、工房がものすごく散らかっています（笑）。

Amazon Ads「Rising Stars」とは

「Rising Stars」は中小規模の販売事業者の成長支援を目的に、Amazon Adsが取り組んでいるプロジェクト。このプロジェクトでは、Amazon Adsを活用してビジネスの飛躍を目指す販売事業者の挑戦を、ドキュメンタリー形式で記録し、届けている。

そして『ライジングスターズゼミ』は、“失敗から学ぶ成功のヒント”をテーマに、お笑いコンビ「ミキ」の2人が中小規模の販売事業者の失敗や苦悩から成功を収めた秘話に迫るスピンオフコンテンツ。「Rising Stars」では語り切れなかった部分を、ミキの2人がユーモアを交えてわかりやすく掘り下げている。