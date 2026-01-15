×
AI時代のマーケティング最新動向（AD）

なぜ広告会社がGPU投資を加速するのか。AI動画でのゲームチェンジを見据えた、不退転の覚悟

　2025年、動画広告は「撮影」から「生成」へシフトした――。Hakuhodo DY ONEは今、AIによるデジタル広告動画クリエイティブ制作の領域で、前例のない規模の投資を行っている。その中心にあるのは、意外にもGPUへの投資と、制作プロセスの「ノード化」だ。なぜ広告会社がハードウェアに投資するのか？　マーケティング支援サービス「ONE-AIGENT（ワン・エージェント）」を軸にAI活用の最前線を追う本連載、今回はHakuhodo DY ONEがとらえる生成AIがけん引する動画クリエイティブの最前線と、その裏側にある同社のカメラのないスタジオ構想について、同社常務執行役員 柴山大氏に聞いた。

2025年、AI動画は実写と見分けがつかなくなった

――連載第2回第3回では、御社のマーケティング戦略立案プラットフォーム「CREATIVE BLOOM」を使った、プランニングとクリエイティブの飛躍的な進化を解説していただきました。今回は、特にデジタル広告における動画のクリエイティブについて深掘りしていきます。動画生成技術の発展のスピードも凄まじいものがありますが、社会への浸透も含めて、まず現在の技術レベルをどう捉えておられますか？

柴山：2025年の春ごろから、大きな変化が起きています。生成AIの動画モデルのクオリティが、まさに実写とほとんど見分けがつかなくなった。これが最大の分岐点です。

　2023年ごろは、動画といってもパラパラ漫画のようで、イラストやアニメーションに近いものでした。2024年ごろから実写が使われ始めましたが、それでも「AIが作った」とわかる独特の質感や違和感が残っていました。

　しかし2025年後半、生成AIの動画モデルは実写とほとんど区別がつかないレベルに達し、広告業界にも強烈なインパクトを与えています。極端に言えば、キャスティング、ロケ、撮影といった従来のプロセス全部を省略してもデジタル広告の動画クリエイティブを作れる状態になりつつある。これがすべて良いこととは一概には言えませんが、テクノロジーとしては間違いなく次のステージに進んだと捉えています。

――広告制作には、量を追うと質を担保できなくなるというトレードオフがあります。たとえばその解消など、デジタル領域の拡張性についてはどのようにお考えでしょうか。

柴山：デジタル広告は、ターゲットに応じて月に何十本も、クリエイティブを制作して精度を高める動きが理想ではあります。ただ、従来はコスト的にも時間的にも限りがありました。ですが、AIによって撮影せずに高品質な素材の生成が可能になって、ご指摘のトレードオフも解消しつつありますし、表現の幅も劇的に広がりました。

　また、従来はコンピューターグラフィックスが担っていた領域でも、生成AIで代替することによりコストと時間の圧縮による革命が起きています。今まではマスメディアの予算感でしか叶わなかったようなリッチな表現が、我々がAIを操ることで近いクオリティまで実現できるようになっています。

AIによる民主化と、プロフェッショナルの壁

――表現の幅が広がったというのは、選択肢が増えたということですよね。それが実際に、たとえば新規獲得に寄与したなど、成果につながっているのでしょうか？

柴山：もちろん、弊社の事例ですと数多くの成果向上につながっており、生成AI利用による効果は出てきています。しかしながら、単に表現の幅が広がるだけで新規顧客を開拓できるほど、単純ではないのも現実です。

　確かに、生成AIによって絵作りのハードルは下がり、民主化されました。しかし、「誰でも広告が作れる」ことと、「プロとして成果を出す広告を作る」ことの間には、大きな壁があるということは結果として変わりありませんでした。見方を変えると、そこに我々広告会社としての介在価値が、これからも引き続き存在すると考えています。

Hakuhodo DY ONE 常務執行役員 柴山大氏
Hakuhodo DY ONE 常務執行役員 柴山大氏

　これまで長く映像表現に向き合ってきたクリエイティブディレクターが生成AIを使いこなすと、出てくるアウトプットの質がまったく違います。私自身、AIモデルの知識やプロンプトの技術に関しては、社内では詳しい方だと自負していますが、その私が作った動画と、AIの知識を持つプロのクリエイターが作った動画には、雲泥の差があります。

　AIはあくまで「道具」であり、その道具を使って何を表現し、どう演出するかというクリエイターの脳内にある構想力こそが重要です。

――AIという“翼”を手に入れたとしても、それをどう使って飛ぶかは使い手のスキルに依存する、と。むしろプロの担う役割が変わっていくのかもしれないですね。

柴山：はい。一方で、その「飛び方」の習得も非常に難しいのが現状です。単純に一つの優れたAIモデルを使ってプロンプトを叩けば、思い描いた通りの絵が出るわけではありません。

　プロの現場では「この表現を出すにはこのモデルを使い、このパラメーターで調整し、さらに別のモデルで加工する」といった複数の複雑な工程を経て、ひとつのクリエイティブを制作しています。単一のプロンプトで、AIが良い感じにしてくれるのを待つ“ガチャ”を回し続けるだけではなく、狙った演出を実現するために、複数のモデルと手法を組み合わせる。この設計図を描けるかどうかが、AIクリエイティブ制作におけるプロとアマチュアの決定的な差になっています。

この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社Hakuhodo DY ONE

提供：株式会社Hakuhodo DY ONE

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/15 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50286

