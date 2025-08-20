×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

SNS併用が当たり前に、X・TikTokユーザーの約8割がInstagram利用【フラー調査】

　2025年8月18日、フラーは、自社が提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」のデータをもとに、「SNSアプリ市場調査レポート2025」を発表した。本レポートは、国内約40万台のAndroid端末から収集したデータを活用し、SNSアプリの最新動向やユーザーの利用傾向を多角的に分析している。

1. SNSアプリ市場の安定した利用状況

　レポートによると、2023年12月から2025年5月までの間、主要SNSアプリの月間アクティブユーザー（MAU）はほぼ横ばいで推移しており、市場が安定していることが明らかになった。これにより、SNSアプリのユーザー基盤が市場全体で大きな変動なく維持されているといえる。

2. 若年層に顕著な利用傾向

　性年代別の分析では、SNSアプリの利用割合は10～30代が特に高いことが分かった。なかでも10代女性の利用率はスマートフォン所有者全体の約3倍にあたる5.6％を占めており、若年層がSNSアプリ利用の中心となっている。対照的に、60代以上の利用割合は低い傾向が見られた。

3. 主要SNS間の高い併用率

　また、Xユーザーの約72％、TikTokユーザーの約78％がInstagramを併用しているという結果が示された。これにより、主要SNSアプリ同士の併用が進み、ユーザーが目的や場面に応じて複数のサービスを使い分けている実態が浮き彫りとなった。

　このほか、主要SNSごとに利用傾向を分析した結果、Xでは利用頻度が高いヘビーユーザーが全体の約6割を占めていること、さらにXの利用は平日・週末を問わず夜間から深夜にかけて活発になる傾向にあることが分かった。

調査概要

調査方法：フラーが提供する「App Ape」による国内約40万台のAndroid端末データ分析
調査期間：2023年12月～2025年5月
調査対象：Google Playカテゴリで「ソーシャルネットワーク」「ニュース＆雑誌」「動画プレーヤー＆エディタ」に属し、MAU 20万以上かつパブリックなコミュニケーション目的のアプリ
対象外：メッセンジャー専用、サードパーティツール・クライアントアプリ

【関連記事】
SNS利用者が最もイラッとするのは「X」　不確かな情報拡散や上から目線が要因に／RJCリサーチ
Minto、SNSでシェアされるIPコラボを調査　シェア意欲は20代男性がトップ、施策形式で男女差
Star Creation、ショート動画の調査レポート公開　ショート動画が他SNSと同程度の利用率に
Simeji、Z世代の「2025年上半期トレンドランキング」発表　SNS・推し活・音源バズがけん引
2025年上半期の傾向は？TBWA HAKUHODO、SNSとトレンドをまとめたレポートを発表

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/20 07:15 https://markezine.jp/article/detail/49719

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「想定どおりにいかない」を前提に売上目標を達成し続ける　丸亀製麺独自のロジカルなアプローチとは
  2. 2
    生成AIは“ビジネスシーン”にどこまで浸透したのか？　データで見る利用実態
  3. 3
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し NEW
  4. 4
    「紳士的な距離感」とデータ活用でゴルフダイジェスト・オンラインが目指す、究極のパーソナライゼーション NEW
  5. 5
    新マーケティング視点「デジタル生活者発想」とは？メタバース生活者に学ぶ！
  6. 6
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」
  7. 7
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  8. 8
    高価格帯入浴剤のパイオニア「BARTH」が目指すブランド拡大　巧みなコミュニケーション戦略を振り返る
  9. 9
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表
  10. 10
    1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  7. 7
    若年層の心をぐっと掴む！企業初の取り組みとなった、アサヒ飲料の「LINEプロモーション絵文字」活用
  8. 8
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  9. 9
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表