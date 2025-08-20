博報堂とCJ ENM、グローバル音楽IP創出へ合弁会社「Chapter-I」設立

2025年8月19日、博報堂は韓国のCJ ENMと共同でグローバル音楽市場における新たなビジネス創出を目的とした合弁会社「Chapter-I」を設立したと発表した。両社はグローバル規模での音楽IP（知的財産）を創出し、多角的な音楽ビジネスの展開を目指す。

Chapter-Iは、「私（I）」の夢が始まる最初の「章（Chapter）」を意味し、両社の新たな協業の出発点を象徴している。事業内容は、生活者発想を起点としたグローバルエンターテインメントIPの企画、マーケティング、アーティスト育成、楽曲制作、ライブイベントやマーチャンダイジングなど、幅広いエンターテインメント領域に及ぶ。

特に、博報堂が持つ生活者起点のマーケティング力と、CJ ENMが世界各国で展開するエンターテインメント事業の経験や番組制作の実績、ネットワークを組み合わせることで、世界各地の市場ニーズや生活者インサイトに対応したIP創出を推進する方針だ。

第一弾プロジェクトとしては、グローバルガールズグループ誕生を目指す日韓合作のサバイバルオーディション番組『UNPRETTY RAPSTAR : HIP POP Princess（以下、HIP POP Princess）』を共同制作し、CJ ENMのMnetで2025年10月から放送予定である。

【新会社情報】

社名：株式会社Chapter-I（チャプターアイ）

事業開始：2025年8月

代表取締役：高瑞賢 (コ・ソヒョン)

主な事業内容：生活者データに基づくグローバルエンターテインメントIPの企画および事業展開

今後両社はChapter-Iを通じ、新たなエンターテインメント体験とグローバル音楽IPビジネスの成長機会創出に取り組んでいく方針だ。

