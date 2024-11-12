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Amazon Music、2024年音楽ランキングを発表　総合1位はMrs. GREEN APPLE

　Amazon Musicは、2024年を振り返り、日本国内のAmazon.co.jpにおけるCD売上枚数とAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を合算し集計したランキング「BEST OF 2024 Best Artists」を発表した。

BEST OF 2024 Best Artists

　総合ランキング1位に輝いたのは、Mrs. GREEN APPLEだった。第2位は、Official 髭男 dism、第3位は米津玄師、第4位Creepy Nuts、5位はAdoだった。

　Amazon Musicでは、この総合ランキング以外にも、Amazon Musicのキュレーターが選定する8つのジャンル別ランキングを発表した。各ジャンルトップは以下の通り。

BEST OF 2024 Best of J-POP：Official髭男dism

　3年ぶりとなるアルバム『Rejoice』を発表。Amazon Musicでは本人たちによる楽曲解説入りプレイリスト「B-Side:Tokyo Crossing」を配信した。

BEST OF 2024 K-POP：aespa

　アルバム「Armageddon」がBillboard JAPAN Hot 100とBillboard 200にチャートイン。タイトル曲の1つ「Supernova」はMelonチャートで連続15週1位を記録し、20年の歴史を塗り替えた。

BEST OF 2024 ANIME：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

　1月7日の配信開始以来、「BBBBダンス」がSNSで流行。わずか7週間でBillboard JAPANのストリーミング1億回再生を突破し、幅広い層に支持された。

BEST OF 2024 ViRtual Artists： 星街すいせい

　上半期に続き2度目の受賞。楽曲「ビビデバ」が大きなバズを生み、2024年後半開催予定のライブツアー発表も大きな反響を得た。

BEST OF 2024 Viral Hits：こっちのけんと

　「はいよろこんで」が日本のみならずアジア各国でバズを生み、インターナショナルヒットとなった。

BEST OF 2024 J-Rock： ONE OK ROCK

　劇場版第4作『キングダム 大将軍の帰還』主題歌「Delusion:All」が話題に。

BEST OF 2024 J-Hip Hop：BAD HOP

　2月の東京ドーム公演で解散した川崎拠点のヒップホップグループ。年初のラストアルバムリリースなど、2024年を通して話題を集めた。

BEST OF 2024 Breakthrough Artists：安次嶺希和子

　6月にEP『抱擁』をリリースした沖縄出身のシンガーソングライター。

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2024/11/12 08:15 https://markezine.jp/article/detail/47293

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