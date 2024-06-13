×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

定期誌

書籍

リサーチ

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第101号（2024年5月号）
特集「進化するテレビマーケティング、現在の選択肢」

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

おすすめのイベント

特設サイトを見る

おすすめの講座

特設サイトを見る

おすすめのウェビナー

特設サイトを見る

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

『MarkeZine』（雑誌）

第101号（2024年5月号）
特集「進化するテレビマーケティング、現在の選択肢」

MarkeZineプレミアム for チーム／チーム プラス 加入の方は、誌面がウェブでも読めます

誌面を読む

MarkeZine BOOKS（マーケジン・ブックス）は、激動の時代を生き抜くビジネスパーソンに向けた、マーケティング分野の新しい定番書シリーズです。

特設サイトを見る

書評

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Shirofune、Amazon広告の改善機能追加を発表　キーワードを自動でリストアップ

　Shirofuneが開発・提供する広告運用自動化ツール「Shirofune」は、6月12日、Amazon広告におけるキーワード・検索クエリの最適化が可能になる「改善カード機能」の追加を発表した。

　同機能では、除外・チェックすべきキーワードや検索クエリ、成果が見込める追加キーワードを自動でリストアップ。利用企業は、改善カードとして管理画面に表示されたリストを見て、追加・除外のYESかNOの回答のみで最適な環境設定を行うことができる。

「改善カード機能」管理画面のイメージ

　同設定は手動でも変更が行えるため、アルゴリズムによる自動化と運用者の知見両方の強みを活かした運用も可能だ。

　なお、同改善提案機能は、Google広告・Yahoo!広告・Meta広告に続き4媒体目となる対応となる。

【関連記事】
アタラとShirofuneが業務提携を締結、広告主の課題を解決する新たなサービスの開発を目指す
Shirofune、米国に子会社を設立　北米市場でのサービス導入拡大を目指す
サイバーエージェント、Amazon Ads運用最適化ツールを開発　情報のリアルタイム管理が可能に
Legoliss、クォータイルのAmazon広告自動最適化AIツールを日本市場向けに提供開始
売れるネット広告社、D2C事業者のAmazon出店支援事業を提供開始　

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2024/06/13 08:00 https://markezine.jp/article/detail/44553

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    InstagramのSEO対策が重要！サントリーに聞く、ハッシュタグ検索で上位シェアを取る最新戦略 NEW
  2. 2
    Xで集客→LINEに集約！デジタル施策からリアルへの来館につなげる、そごう・西武のSNS戦略　
  3. 3
    電通、人間の消費行動に影響を与える「11の欲望」2024年版を発表　「愛情」など6つの欲望を更新 NEW
  4. 4
    リテールメディアのグローバルトレンド　米国小売大手・メイシーズ出身のジマーマン氏に聞く NEW
  5. 5
    顧客とつながり続けるには？電通グループ 日本事業のCXプレジデントが率いる「CX-Connect」
  6. 6
    目的に即しているならば、あえて機能やブランド訴求はしない選択もする。PaidyのSNS活用の姿勢 NEW
  7. 7
    これからの広告人へ告ぐ　生成AI時代、コンサルと差別化するAI活用の観点【横山隆治×細金正隆対談】
  8. 8
    戦略立案の「前段階」でつまずいている可能性も？適切な戦略を描くために「課題を見つける力」をつけよう！
  9. 9
    形のないものにどう価値をつける？JTBと損保ジャパンから学ぶ“7P”を活用した戦略立案
  10. 10
    Instagram縦長動画が活況！動画の勝ちパターンは？／Meta次世代パフォーマンスサミット
  1. 1
    SNSを活用し、「認知→購入の壁」を突破！キリンに聞く、売上につなげるSNSキャンペーン
  2. 2
    【2年でARR17.5億円】Sales Markerの急成長を支えた、カテゴリ戦略とは？
  3. 3
    Xで集客→LINEに集約！デジタル施策からリアルへの来館につなげる、そごう・西武のSNS戦略　
  4. 4
    ハレの日のニーズだけでは産業が衰退する　着物リメイクブランド「ケニマリ」創業者のピュアな商い
  5. 5
    顧客とつながり続けるには？電通グループ 日本事業のCXプレジデントが率いる「CX-Connect」
  6. 6
    リサーチ不要論は本当か？ファミマから学ぶ売上につながるマーケティングリサーチの実装・推進の方法
  7. 7
    かっこいい広告でエアコンは売れない　儲けるためのブランディング論【ダイキン片山氏×ノバセル田部氏】
  8. 8
    アサヒビール社長 松山氏に聞く、「お客様の心を動かす」ための“顧客起点マーケティング”
  9. 9
    動画広告×オフィスの休憩空間でビジネスパーソンに効率的訴求　喫煙所マーケティングに成功した2社の事例
  10. 10
    タイミーCMO中川氏が語る「顧客理解」と「高品質なマッチング」の重要性
  1. 1
    なぜ「顧問編集者」は月額100万円以上なのに依頼が途切れないのか？
  2. 2
    「コンサル vs 広告会社」に一解を与えるアクセンチュアと財務の背景
  3. 3
    ハレの日のニーズだけでは産業が衰退する　着物リメイクブランド「ケニマリ」創業者のピュアな商い
  4. 4
    花王は顧客と直接つながり、ブランド価値を伝えていく ――「My Kao」の取り組み
  5. 5
    日本マーケティング協会、マーケティングの定義を刷新　1990年に策定して以来34年ぶり
  6. 6
    楽器や音楽への知見を体験に転換し、新たな強みとする。ヤマハの「Make Waves」
  7. 7
    KPOP人気を支えているのは若年層だけじゃない？！40～50代のファンやコア層の推し活実態を分析
  8. 8
    マーケターの転職市場動向から考える、キャリアアップに必要なリスキリング
  9. 9
    常識破りの戦略で圧倒的な成長を。「KANDO（感動）ドリブン」で駆け上がっていくトリドールの構想
  10. 10
    目指すはMAU4,500万。メルカリの成長に欠かせない「海外需要の獲得」「特定カテゴリーの成長」