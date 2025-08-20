【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」

日本のNetflix広告事業を統括する田中俊之氏にインタビュー。Netflix広告がこだわる「視聴体験」と「注視率」の高さ、自社開発の「Netflix Ads Suite」や「プログラマティック広告」がもたらす変化、そしてユーザーの「ムード」に寄り添う独自のターゲティング技術など、Netflix広告事業の方針をお話しいただきました。

Netflixは「エンターテインメントサービス」である

MarkeZine：Netflixが広告事業を開始してから約3年が経ちました。2025年7月には日本でもプログラマティック広告の配信がスタートし、いよいよNetflix広告の活用が本格化していくのではと見ています。

まずは、広告事業においてNetflixが掲げているミッションからうかがえますか？

田中： Netflixのミッションは「Entertain the World（世界を楽しませる）」です。これはNetflixとして掲げているものであり、広告事業でも同様に「Entertain the World」を追求しています。

Netflix Derector,Head of Advertising Sales Japan 田中俊之氏

もう少し具体的にご説明すると、我々は「Netflix＝広告プラットフォーム」であるとは自認していません。あくまで、エンターテイメントサービス上で広告を配信していくという位置付けで考えています。ですので、既存の大手グローバルプラットフォームのように、広告マネタイズを目的にプラットフォームを改変していくようなことは基本的にありません。

メンバーの皆様に楽しんでいただくためのサービスであり、広告も視聴体験の一部となることを目指しています。

MarkeZine：広告付きプランで契約している日本のユーザーは、この3年でどのくらい増加しているのでしょう？

田中：日本のメンバー数は公開していないのですが、MAUは大きく成長しており、2024年の1年間でおよそ3倍になっています。既存プランからの乗り換えより、新規で広告プランを契約される方のほうが多く、プラットフォーム全体の成長の大部分を広告プランのメンバーが占めている状況です。

有料だからこそ、Netflix広告の「注視率」の高さ

MarkeZine：他の動画プラットフォームにはない、Netflix広告ならではの強みは何でしょうか？

田中：Netflix広告の最大の特長は、注視率（アテンション）の高さ。この注視率を支えているのが「1．コンテンツ」「2．テクノロジー」「3．有料課金のメンバー」の3つの要素です。

Netflixは、今まで語られたことのないストーリーが紡がれる場所です。今年は『イカゲーム シーズン3』『ウェンズデー シーズン2』『ストレンジャー・シングス シーズン5』など世界中を熱狂させた大ヒット作品が、さらに想像を超えた物語とともに帰ってきます。

『イカゲーム』シーズン3 最終ゲーム 予告編 - Netflix

これらのコンテンツを世界190超の国や地域で・3億以上の世帯に配信し、視聴可能にしているのが「テクノロジー」です。最大33の言語と1,700を超えるデバイスに対応するなど、Netflixはプロダクト側も作り込んでいます。Netflixがエンターテイメントカンパニーであると同時にテクノロジーカンパニーでもあると言われるのは、こういった部分です 。

そして、Netflixのメンバーには、広告付きのプランであっても月額890円をお支払いいただいており、地上波やソーシャルプラットフォームとは異なる視聴意欲があります。これら3つの要素が組み合わさり、結果として53.1％というTVや他動画配信サービスよりも高い注視率に繋がっているわけです。