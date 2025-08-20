×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目マーケティングトピックス2025

【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」

　日本のNetflix広告事業を統括する田中俊之氏にインタビュー。Netflix広告がこだわる「視聴体験」と「注視率」の高さ、自社開発の「Netflix Ads Suite」や「プログラマティック広告」がもたらす変化、そしてユーザーの「ムード」に寄り添う独自のターゲティング技術など、Netflix広告事業の方針をお話しいただきました。

Netflixは「エンターテインメントサービス」である

MarkeZine：Netflixが広告事業を開始してから約3年が経ちました。2025年7月には日本でもプログラマティック広告の配信がスタートし、いよいよNetflix広告の活用が本格化していくのではと見ています。

　まずは、広告事業においてNetflixが掲げているミッションからうかがえますか？

田中： Netflixのミッションは「Entertain the World（世界を楽しませる）」です。これはNetflixとして掲げているものであり、広告事業でも同様に「Entertain the World」を追求しています。

Netflix Derector,Head of Advertising Sales Japan　田中俊之氏
Netflix Derector,Head of Advertising Sales Japan　田中俊之氏

　もう少し具体的にご説明すると、我々は「Netflix＝広告プラットフォーム」であるとは自認していません。あくまで、エンターテイメントサービス上で広告を配信していくという位置付けで考えています。ですので、既存の大手グローバルプラットフォームのように、広告マネタイズを目的にプラットフォームを改変していくようなことは基本的にありません。

　メンバーの皆様に楽しんでいただくためのサービスであり、広告も視聴体験の一部となることを目指しています。

MarkeZine：広告付きプランで契約している日本のユーザーは、この3年でどのくらい増加しているのでしょう？

田中：日本のメンバー数は公開していないのですが、MAUは大きく成長しており、2024年の1年間でおよそ3倍になっています。既存プランからの乗り換えより、新規で広告プランを契約される方のほうが多く、プラットフォーム全体の成長の大部分を広告プランのメンバーが占めている状況です。

有料だからこそ、Netflix広告の「注視率」の高さ

MarkeZine：他の動画プラットフォームにはない、Netflix広告ならではの強みは何でしょうか？

田中：Netflix広告の最大の特長は、注視率（アテンション）の高さ。この注視率を支えているのが「1．コンテンツ」「2．テクノロジー」「3．有料課金のメンバー」の3つの要素です。

　 Netflixは、今まで語られたことのないストーリーが紡がれる場所です。今年は『イカゲーム シーズン3』『ウェンズデー シーズン2』『ストレンジャー・シングス シーズン5』など世界中を熱狂させた大ヒット作品が、さらに想像を超えた物語とともに帰ってきます。

『イカゲーム』シーズン3 最終ゲーム 予告編 - Netflix

　これらのコンテンツを世界190超の国や地域で・3億以上の世帯に配信し、視聴可能にしているのが「テクノロジー」です。最大33の言語と1,700を超えるデバイスに対応するなど、Netflixはプロダクト側も作り込んでいます。Netflixがエンターテイメントカンパニーであると同時にテクノロジーカンパニーでもあると言われるのは、こういった部分です 。

　そして、Netflixのメンバーには、広告付きのプランであっても月額890円をお支払いいただいており、地上波やソーシャルプラットフォームとは異なる視聴意欲があります。これら3つの要素が組み合わさり、結果として53.1％というTVや他動画配信サービスよりも高い注視率に繋がっているわけです。

次のページ
広告も注視率は高いのか？広告スロットへの徹底したこだわり

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
注目マーケティングトピックス2025連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/20 09:00 https://markezine.jp/article/detail/49516

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「想定どおりにいかない」を前提に売上目標を達成し続ける　丸亀製麺独自のロジカルなアプローチとは
  2. 2
    生成AIは“ビジネスシーン”にどこまで浸透したのか？　データで見る利用実態
  3. 3
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し NEW
  4. 4
    「紳士的な距離感」とデータ活用でゴルフダイジェスト・オンラインが目指す、究極のパーソナライゼーション NEW
  5. 5
    新マーケティング視点「デジタル生活者発想」とは？メタバース生活者に学ぶ！
  6. 6
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」
  7. 7
    高価格帯入浴剤のパイオニア「BARTH」が目指すブランド拡大　巧みなコミュニケーション戦略を振り返る
  8. 8
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  9. 9
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表
  10. 10
    1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  7. 7
    若年層の心をぐっと掴む！企業初の取り組みとなった、アサヒ飲料の「LINEプロモーション絵文字」活用
  8. 8
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  9. 9
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表