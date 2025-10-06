×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
生成AI台頭時代に読んでおきたい、コンテンツマーケティングの基本と実践

AI検索時代に求められるWebコンテンツとは？今後のオウンドメディア戦略を考える

　生成AIの登場により、Webマーケティングは大きな変革期を迎えている。従来のWebサイト訪問を前提とする情報収集パターンから、AIとの対話による情報収集へとシフトしつつあるのだ。このような変化により、Webコンテンツの役割も大きく変わっていくことが予想される。本記事では、AI検索時代においても求められるWebコンテンツについて、ナイルでSEOコンサルタントを務める細山氏が解説する。

AIの登場によるオウンドメディアの役割の変化

　従来、オウンドメディアは検索エンジンからのサイト訪問を主軸とした集客戦略が中心でした。ユーザーが特定のキーワードで検索し、検索結果から適切なページを選んで情報を収集するという流れにおいては、検索キーワードに対応するコンテンツを制作し、検索結果で上位に表示させることで、一定のサイト流入が見込めました。

　しかし、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、この構図は変わりつつあります。AIが複数の情報源を参照し、ユーザーの質問に対して適切な回答を瞬時に提供するため、検索からサイト内の情報収集・分析するまでの一連の流れを、AIが代行するようになっています。

　この変化により、検索キーワードに対応するコンテンツを制作するだけでは、AIに代替されてしまう可能性が高まっています。

　一方、ナイルが2025年3月に行った「生成AIの信頼度に関するアンケート調査」では、実に8割以上のユーザーが「生成AIを使う際に他の情報源で裏取りをする」と回答しています。

　そして、生成AIの回答を裏取りする際、最も多く利用されているのは「検索エンジン」です。

　このアンケート結果からも、生成AIが検索エンジンから利用者を奪うというよりも、併用されている構図が見えます。

　AI検索が登場したことで、オウンドメディアは「一般的な回答よりも、より信頼性の高いコンテンツが求められるようになった」といえるでしょう。今後は、AI検索と共存する前提でオウンドメディア戦略を設計することが求められます。

次のページ
AI検索時代に求められる、3つのコンテンツとは

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
生成AI台頭時代に読んでおきたい、コンテンツマーケティングの基本と実践連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

細山 武揚（ホソヤマ タケアキ）

ナイル株式会社 SEOコンサルタント
個人でのアフィリエイトメディアの運営、SEOコンサルティングの受託経験を経て、2024年にナイル株式会社へ入社。SEOコンサルタントとして、大手のサービスサイト、大規模ECサイトなどを複数担当し、2025年からはナイル社内でLLMO推進PJのプロジェクトリーダーを担当している。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/06 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49874

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  6. 6
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  7. 7
    Rokt・楽天・メルカリで語るリテールメディアの実践的活用　デジタル広告が直面する3つの課題を解決
  8. 8
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  9. 9
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  10. 10
    営業利益率は驚異の57％　一休に成長をもたらした顧客別利益管理と「良い売上の最大化」
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  4. 4
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性